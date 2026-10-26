Ολλανδία: Σχέδιο για περικοπή 25.000 θέσεων εργασίας στο Δημόσιο μέσα στην επόμενη δεκαετία

Στη μείωση κατά 20% των θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια στοχεύει η Ολλανδία, επιδιώκοντας να περιορίσει τις δαπάνες και να βελτιώσει την αποδοτικότητα της δημόσιας διοίκησης.



Σύμφωνα με την ολλανδική κυβέρνηση, η παρέμβαση αναμένεται να αποφέρει εξοικονόμηση ύψους 3,5 δισ. ευρώ.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το σχέδιο θα οδηγήσει στην κατάργηση περίπου 25.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης σε βάθος δεκαετίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Στο πλαίσιο αυτό, σκοπεύει να εξετάσει και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την επίτευξη των στόχων της.

Έως το πρώτο τρίμηνο του 2027, η κυβέρνηση της Ολλανδίας αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικό σχέδιο για το πώς οι εφαρμογές AI θα μπορούσαν να συμβάλουν στον περιορισμό του προσωπικού και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δημοσίου.

Naftemporiki



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Η πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων στόχων που είχαν θέσει προηγούμενες κυβερνήσεις της χώρας. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες περιορισμού του δημόσιου τομέα, από το 2018 έχουν προστεθεί περίπου 46.500 θέσεις εργασίας στην ολλανδική δημόσια διοίκηση, με το συνολικό προσωπικό να έχει αυξηθεί κατά περίπου 40%.

Το νέο σχέδιο σηματοδοτεί, επομένως, μια προσπάθεια αναστροφής της πορείας διεύρυνσης του δημόσιου τομέα.

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