Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η νέα οικογενειακή φωτογραφία με τα τρία παιδιά τους

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον μοιράστηκαν ένα νέο οικογενειακό στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ορεινή Διάσωση, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.

Η εικόνα δείχνει το πριγκιπικό ζευγάρι μαζί με τα τρία τους παιδιά και μέλη των ομάδων διάσωσης, κατά την ολοκλήρωση τoυ περίφημου «Three Peaks Challenge»

«Με αφορμή την Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ορεινή Διάσωση, στέλνουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους όσοι προσφέρουν εθελοντικά τον χρόνο και την εμπειρία τους για να κρατούν τους πολίτες ασφαλείς σε μερικά από τα πιο όμορφα αλλά και επικίνδυνα τοπία μας», ανέφεραν στο κοινό τους μήνυμα στο Ιnstagram.

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