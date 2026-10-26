Παραιτήθηκε ο Μιχάκης Μπεκίρης από διευθυντής του πρωθυπουργικού γραφείου στη Βουλή

Ο Μιχάλης Μπεκίρης ανακοίνωσε ότι αποχωρεί προσωρινά από τα καθήκοντα του διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, έως ότου υπάρξει δικαστική διαλεύκανση της υπόθεσης, αφού ενημέρωσε σχετικά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στη δήλωσή του αναφέρει ότι η απόφασή του δεν συνιστά αποδοχή οποιασδήποτε κατηγορίας. Παράλληλα, καταγγέλλει «πρωτοφανή εκστρατεία προσωπικής στοχοποίησης», με ψέματα, συκοφαντίες και υπαινιγμούς, ενώ στρέφει τα πυρά του κατά κομμάτων και πολιτικών προσώπων που, όπως υποστηρίζει, υιοθετούν άκριτα τους ισχυρισμούς εναντίον του.

«Δεν επιθυμώ η παρουσία μου να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τη συνέχιση αυτής της αντιπαράθεσης», τονίζει, υπογραμμίζοντας ότι η προσωπική του σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη παραμένει ισχυρή και ότι θα βρίσκεται στο πλευρό του στις επικείμενες εκλογές.

Κλείνοντας, δίνει ραντεβού στα δικαστήρια λέγοντας ότι «εκεί όπου όσοι διατυπώνουν και διακινούν ισχυρισμούς σε βάρος μου θα κληθούν να τους αποδείξουν».

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και μέρες ο κ. Μπεκίρης βρισκόταν σε δύσκολη θέση μετά τις αποκαλύψεις ότι δεν υπάρχει ΦΕΚ διορισμού για τη θέση που κατείχε, ενώ υπήρχαν και ερωτήματα σχετικά με τα ακαδημαϊκά του προσόντα





Η υπόθεση προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσαν ευθέως ζήτημα παραμονής του στη θέση του, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. ζήτησε εξηγήσεις από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ μάλιστα είχε κάνει τρεις ανακοινώσει για το ζήτημα.

Ο ίδιος ο κ. Μπεκίρης είχε δηλώσει ότι παρείχε την εργασία του εθελοντικά.

Η δήλωσή του:

«Ύστερα από πολλά χρόνια στενής συνεργασίας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη, τη φιλία και την τιμή να βρίσκομαι στο πλευρό του, τον ενημέρωσα για την απόφασή μου να απέχω από τα καθήκοντά μου, έως ότου υπάρξει δικαστική διαλεύκανση της υπόθεσης.

Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Όταν έχεις αφιερώσει χρόνια από τη ζωή σου σε μια κοινή προσπάθεια, η αποχώρηση έχει ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος.

Υπάρχουν, όμως, στιγμές που η προσωπική αξιοπρέπεια και η ανάγκη προστασίας της οικογένειάς σου επιβάλλουν δύσκολες αποφάσεις.

Εδώ και έναν μήνα βρίσκομαι αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή εκστρατεία προσωπικής στοχοποίησης. Ψέματα, συκοφαντίες και υπαινιγμοί επιχειρούν να πλήξουν εμένα και την οικογένειά μου. Η ανθρωποφαγία, όπως συνέβη και στην περίπτωση του φίλου μου Γιώργου Μυλωνάκη, έχει ξεπεράσει και αυτή τη φορά κάθε όριο.

Είναι λυπηρό ότι κόμματα και πολιτικά πρόσωπα υιοθετούν άκριτα όσα διακινούνται, επιχειρώντας ταυτόχρονα να πλήξουν τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση.

Δεν επιθυμώ η παρουσία μου να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τη συνέχιση αυτής της αντιπαράθεσης.

Η απόφασή μου είναι αποκλειστικά προσωπική. Δεν αποτελεί ούτε υποχώρηση ούτε αποδοχή οποιασδήποτε κατηγορίας. Είναι μια συνειδητή επιλογή αξιοπρέπειας και ευθύνης.

Χρέος μου είναι να προστατεύσω την τιμή και την υπόληψη της οικογένειάς μου και να διαφυλάξω την προσωπική μου σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μια σχέση που ξεπερνά τα όρια της πολιτικής.

Οι ανθρώπινες σχέσεις και οι κοινές διαδρομές πάρα πολλών ετών δεν τελειώνουν με την αποχώρηση από μια θέση.

Αποχωρώ προσωρινά από τα καθήκοντά μου, όχι όμως από τις αρχές, τις αξίες και τους ανθρώπους με τους οποίους πορεύτηκα όλα αυτά τα χρόνια.

Είναι αυτονόητο ότι και στις επικείμενες εκλογές θα είμαι στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια. Εκεί όπου όσοι διατυπώνουν και διακινούν ισχυρισμούς σε βάρος μου θα κληθούν να τους αποδείξουν».

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