Πέθανε στα 63 της η δημοσιογράφος Λίλιαν Παπακώστα – Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Στα 63 της χρόνια πέθανε το βράδυ της Κυριακής η δημοσιογράφος Λίλιαν Παπακώστα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ.



Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της πορεία το 1982 και εργάστηκε ως συντάκτης ύλης στην εφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», έως και το κλείσιμό της το 2010.



Ο τελευταίος αποχαιρετισμός θα δοθεί την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου, στις 16:00, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ



«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με ιδιαίτερη θλίψη ανακοινώνει την απώλεια της συναδέλφου Ευαγγελίας (Λίλιαν) Παπακώστα, η οποία πέθανε χθες Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, σε ηλικία 63 ετών.

Η Λίλιαν Παπακώστα γεννήθηκε το 1963 στο Βόλο, ενώ, μετά τις γυμνασιακές της σπουδές φοίτησε στα Τ.Ε.Ι. της Αθήνας.

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