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Υποβάθμιση, Απαξίωση, Διάλυση της Πρόνοιας. του Κυριάκου Θεοδοσάκη*

Κυριάκος θεοδοσάκης
clock 17:14 | 26/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής συνοχής είναι η Υγεία, η Πρόνοια, οι Δομές Ψυχικής Υγείας και η Κοινωνική Ασφάλιση, καθώς και η αναβάθμιση των δομών, των υποδομών και των υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους και για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. 

Η κυβέρνηση δεν δείχνει να την ενδιαφέρει η διασφάλιση και τη στήριξη του κοινωνικού κράτους. 

Έχω αναφερθεί πολλές φορές στον δημόσιο λόγο στο γεγονός ότι οι προνοιακές δομές παρέχουν υπηρεσίες Υγείας. Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Εργασίας και, στη συνέχεια, στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας υποδηλώνει αδιαφορία και μετατόπιση των ευθυνών σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο. 

Η υποβάθμιση και η απαξίωση των προνοιακών δομών στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης τις έχουν οδηγήσει σε τραγική κατάσταση. Η εικόνα της λειτουργίας τους είναι απαράδεκτη. Το Υπουργείο γνωρίζει, αλλά αδιαφορεί.

Απαιτούνται άμεση χρηματοδότηση, προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και παρεμβάσεις στις υποδομές τους.

Το κράτος και η κυβέρνηση οφείλουν να παρέχουν ένα σύγχρονο σύστημα Υγείας – Πρόνοιας, ανθρώπινο, ποιοτικό, προσβάσιμο και δωρεάν.

Την απάντηση στην αδιαφορία του υπουργείου θα τη δώσει η κοινωνία. 

*Ο Κυριάκος Θεοδοσάκης είναι αντιπρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και αντιπρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων ΠΑΓΝΗ.

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