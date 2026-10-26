Υποβάθμιση, Απαξίωση, Διάλυση της Πρόνοιας. του Κυριάκου Θεοδοσάκη*

Ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής συνοχής είναι η Υγεία, η Πρόνοια, οι Δομές Ψυχικής Υγείας και η Κοινωνική Ασφάλιση, καθώς και η αναβάθμιση των δομών, των υποδομών και των υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους και για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.

Η κυβέρνηση δεν δείχνει να την ενδιαφέρει η διασφάλιση και τη στήριξη του κοινωνικού κράτους.

Έχω αναφερθεί πολλές φορές στον δημόσιο λόγο στο γεγονός ότι οι προνοιακές δομές παρέχουν υπηρεσίες Υγείας. Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Εργασίας και, στη συνέχεια, στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας υποδηλώνει αδιαφορία και μετατόπιση των ευθυνών σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο.

Η υποβάθμιση και η απαξίωση των προνοιακών δομών στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης τις έχουν οδηγήσει σε τραγική κατάσταση. Η εικόνα της λειτουργίας τους είναι απαράδεκτη. Το Υπουργείο γνωρίζει, αλλά αδιαφορεί.



Απαιτούνται άμεση χρηματοδότηση, προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και παρεμβάσεις στις υποδομές τους.

Το κράτος και η κυβέρνηση οφείλουν να παρέχουν ένα σύγχρονο σύστημα Υγείας – Πρόνοιας, ανθρώπινο, ποιοτικό, προσβάσιμο και δωρεάν.



Την απάντηση στην αδιαφορία του υπουργείου θα τη δώσει η κοινωνία.

*Ο Κυριάκος Θεοδοσάκης είναι αντιπρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και αντιπρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων ΠΑΓΝΗ.

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