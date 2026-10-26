Κυριάκος Μητσοτάκης: Στη Θεσσαλονίκη για τα αποκαλυπτήρια του νέου φωτισμού στον Λευκό Πύργο

Στο Κιλκίς θα μεταβεί αύριο, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στις 11.15 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το εργοτάξιο του οδικού τμήματος Άσσηρος – Νέα Σάντα. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί παραγωγικές μονάδες της περιοχής, τον Οίκο Ευγηρίας Κιλκίς του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας και τα έργα αναβάθμισης στον οδικό άξονα Χαλάστρα – Εύζωνοι. Στις 13.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στο Νέο Αγιονέρι.

Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου στις 18.00 θα παραστεί στην τελετή απόδοσης του έργου φωτισμού ανάδειξης του Λευκού Πύργου και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Τέμενος Χαμζά Μπέη (Αλκαζάρ). Την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

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