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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διονύσης Φερεντίνος: Πέθανε σε ηλικία 51 ετών από ανακοπή ο γνωστός σκηνοθέτης

dionyshw ferentinow
clock 17:07 | 26/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 51 ετών ο σκηνοθέτης Διονύσης Φερεντίνος, γνωστός από τη δουλειά του στη σειρά του Mega «Έχω παιδιά». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατός του οφείλεται σε ανακοπή.

Ο 51χρονος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα με την αρτηριακή του πίεση, φέρεται να αισθάνθηκε πόνο στην πλάτη και να δυσκολεύτηκε να περπατήσει, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στα νότια προάστια μαζί με τη σύντροφό του. Περίπου 20 λεπτά αργότερα, υπέστη ανακοπή.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έφτασε έπειτα από περίπου 40 λεπτά. Ο σκηνοθέτης μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο πλευρό της συντρόφου του στο νοσοκομείο βρισκόταν και ο Λάμπρος Φισφής, πρωταγωνιστής και σεναριογράφος της σειράς «Έχω παιδιά».

Η επαγγελματική του πορεία

Ο Διονύσης Φερεντίνος, πατέρας δύο παιδιών, είχε αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον χώρο της τηλεόρασης, συμμετέχοντας σε γνωστές παραγωγές.

Μεταξύ άλλων, είχε εργαστεί στις σειρές «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα» και «Η νταντά της γειτονιάς», ενώ είχε αναλάβει σκηνοθετικό ρόλο και στα πρότζεκτ «Νήσος 2: Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού», «Υπέροχα πλάσματα» και «Νύφες».

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

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