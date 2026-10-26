Αξιοβίωτη ζωή για την κοινωνία, όχι για τα συμφέροντα! του Παύλου Πολάκη*

Μεταξύ των διεκδικήσεων του ευρωπαϊκού κόσμου που ξεσηκώνεται βρίσκεται η αντιμετώπιση της ακρίβειας, του κόστους ζωής, της στεγαστικής κρίσης και του υπέρογκου ενεργειακού κόστους, σε συνδυασμό με την διαρκή υποβάθμιση των δημόσιων υποδομών, την υποχώρηση του κοινωνικού κράτους, τη συρρίκνωση του δημόσιου, ελεύθερου χώρου και τη λεηλασία των δημόσιων αγαθών από ιδιωτικά συμφέροντα.

Αυτό είναι το εκρηκτικό μείγμα αντιλαϊκών πολιτικών, που εφαρμόζει και το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη, διαβρώνοντας τον κοινωνικό ιστό. Δημιουργεί συνθήκες αποκλεισμού και μια βίαιη, ασφυκτική καθημερινότητα για τους πολλούς, υποδαυλίζοντας παράλληλα την άνοδο της ακροδεξιάς.

Έχουμε μια κυβέρνηση που ναρκοθετεί συστηματικά το αύριο της χώρας. Οι νέοι άνθρωποι αδυνατούν -και δικαίως!- να οραματιστούν τη θέση τους σε ένα μέλλον που νιώθουν ότι δεν τους περιλαμβάνει και σε έναν κόσμο που διαμορφώνεται ερήμην τους, από λομπίστες και golden boys που διορίστηκαν υπουργοί, για να προωθούν κάθε λογής ιδιοτελή συμφέροντα.

Αρκεί μια ματιά στο ενεργειακό κόστος για να καταλάβει ο καθένας ότι τα φληναφήματα του καθεστώτος Μητσοτάκη περί «πράσινης ανάπτυξης» είναι απλώς ο φερετζές μιας κερδοσκοπίας που εκτοξεύει το κόστος ζωής για να πλουτίζουν οι λίγοι.

Οι πρόσφατες αποκαλύψεις για τα ενεργειακά παζάρια -που θίγουν ακόμα και δικαιώματα εθνικής κυριαρχίας- ανάμεσα στην πρέσβειρα του Τραμπ, Κ. Γκιλφόιλ, υπουργούς της κυβέρνησης και επιχειρηματίες, πιστοποιούν την καθεστωτική ασυδοσία. Και επιβεβαιώνουν, δυστυχώς, ότι οι θεσμοί και η Δικαιοσύνη έχουν τεθεί σε αδράνεια.

Αν λειτουργούσαν, δεν θα επέτρεπαν ποτέ και σε κανέναν λομπίστα του αμερικάνικου LNG, όπως ο κ. Τσάφος, να γίνει υπουργός. Ούτε θα ανέχονταν την εμμονή του να δημιουργεί στη χώρα ενεργειακά αδιέξοδα, διαλύοντας λιγνιτικές υποδομές «με τρόπο που να μην μπορούν να ξαναλειτουργήσουν», όπως κυνικά δήλωσε, προκειμένου να πριμοδοτηθούν τα κέρδη του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ.

Την ώρα που η Ευρώπη, υπό το βάρος των γεωπολιτικών κρίσεων, επανεξετάζει τη στροφή στον λιγνίτη για να αναχαιτίσει το ενεργειακό κόστος, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιμένει στην καταστροφή της εγχώριας παραγωγής.

Στην ίδια λογική εντάσσεται και το πρόωρο λουκέτο στην υπερσύγχρονη, χαμηλών ρύπων μονάδα «Πτολεμαΐδα 5», αφού βασική της επιδίωξη είναι να ανεβάζει στο ενεργειακό μείγμα τη συμμετοχή του φυσικού αερίου, βάζοντας και την ιδιωτική πλέον ΔΕΗ να σέρνει τον χορό της κερδοσκοπίας.

Ταυτόχρονα καταστρέφει φυσικό περιβάλλον και πεδία πρωτογενούς παραγωγής στον βωμό των ΑΠΕ. Συνεχίζει να «φυτεύει» χωρίς κανέναν σχεδιασμό φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες παντού, σε βουνά και θάλασσες, ενώ υπάρχουν ήδη 18 GW εγκατεστημένης ισχύος, που υπερκαλύπτουν τις ανάγκες.

Γιατί πρέπει να εγκατασταθούν και άλλες ΑΠΕ σε Ιόνιο, Αιγαίο, Κρήτη και αλλού; Για να καταστραφούν ακόμα περισσότερο οι ζωές και οι δραστηριότητες των ανθρώπων που ζουν εκεί;

Δεν χρειάζεται καμία νέα τοποθέτηση. Αντίθετα, πολλές υφιστάμενες πρέπει να περάσουν με αποζημίωση σε Δήμους και Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, μεταφέροντας το όφελος στις τοπικές κοινωνίες και όχι στα αφεντικά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Παράλληλα, ο λιγνίτης επιβάλλεται να συμμετέχει κατά 15%-20% στο ημερήσιο μίγμα, διασφαλίζοντας ενεργειακή επάρκεια και καλύτερη διαπραγμάτευση τιμών στο φυσικό αέριο.

Επιπλέον απαιτείται μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική αμυντικής και ενεργειακής ασφάλειας, από τον Ατλαντικό μέχρι τα Ουράλια, που θα συμπεριλαμβάνει και τη Ρωσία. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πληρώνουμε πενταπλάσια το αμερικανικό LNG και αυτό θα είναι σε βάρος των πολιτών, όπως αποδεικνύει η οικονομική και κοινωνική καταστροφή που συντελείται ήδη στη Δυτική Μακεδονία.

Η χώρα χρειάζεται φθηνή ενέργεια για να μπορέσει να υλοποιήσει παραγωγική ανασυγκρότηση, να αναπτύξει αγροτική παραγωγή και μεταποίηση, για να μείνουν τα παιδιά μας εδώ και να έχουν ένα μέλλον φωτεινό.

Το σχέδιο για την επόμενη μέρα πρέπει να είναι διαφορετικό και να υλοποιηθεί από μια άλλη κυβέρνηση. Με τους πράκτορες ξένων συμφερόντων της κυβέρνησης Μητσοτάκη εμείς διαφωνούμε οραματικά, στρατηγικά, πολιτικά. Γιατί πάνω από όλα μας νοιάζει το μέλλον των νέων ανθρώπων και το τι θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές.

*Ο Παύλος Πολάκης είναι βουλευτής Χανίων ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Τομεάρχης Υγείας & Διαφάνειας της ΚΟ, υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην κατηγορία «Απόψεις» εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του ekriti.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υπόθεση Θεοδωρικάκου: Η Δικαιοσύνη και τα ισχυρά επώνυμα

Η «Πολεμική Οικονομία» γονατίζει την κοινωνία της Γαλλίας και φέρνει κοινωνικές εκρήξεις. του Νότη Μαριά*



