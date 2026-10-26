«Καλώ σε» και φέτος από την Περιφέρεια και τον Παγκρήτιο Σύλλογο Πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού

Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τον Παγκρήτιο Σύλλογο Πρόληψης «Στόχος», την Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 11:30 το πρωί, πραγματοποιούν εκδήλωση για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Η εκδήλωση θα γίνει στην στη δυτική πλευρά του κτηρίου της Περιφέρειας Κρήτης, και προσκαλούνται οι πολίτες να στείλουν το δικό τους μήνυμα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο της δράσης «Καλώ_σε», που περιλαμβάνεται στην καμπάνια ενημέρωσης της Περιφέρειας Κρήτης «Είναι στο χέρι μου».

Η δράση έχει ως στόχο να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, ενθαρρύνοντας κάθε γυναίκα να φροντίζει την υγεία της.

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Παράλληλα θα πραγματοποιείται δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος από την Κινητή Μονάδα Μαστογράφου της Περιφέρειας Κρήτης, από τις 10:00 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια σημαντική προληπτική εξέταση.

Η πρόληψη είναι δύναμη και η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σώσει ζωές.

Η Περιφέρεια Κρήτης και ο Παγκρήτιος Σύλλογος Πρόληψης «Στόχος», στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα: Η φροντίδα της υγείας μας είναι υπόθεση όλων μας.

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