Ρέθυμνο: Σε εορταστικούς ρυθμούς για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Σε εορταστικούς ρυθμούς βρίσκεται το Ρέθυμνο, καθώς αρχίζει η εβδομάδα των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, οι οποίες θα κορυφωθούν την Τετάρτη με τη δοξολογία, τις καταθέσεις στεφάνων και την παρέλαση. Παράλληλα, η πόλη και οι Μέλαμπες θα τιμήσουν τους Αγίους Τέσσερις Μάρτυρες, συνδέοντας τις επετειακές εκδηλώσεις με τη θρησκευτική παράδοση του τόπου.

Ήδη από την Κυριακή έχει προβλεφθεί γενικός σημαιοστολισμός, ο οποίος θα διαρκέσει έως τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου. Τις βραδινές ώρες της Τρίτης και της Τετάρτης θα φωταγωγηθούν τα δημόσια και δημοτικά κτήρια, καθώς και τα κτήρια των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Το πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης συνεχίζεται αύριο, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στις 9 το πρωί, με εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στις 11.30 θα πραγματοποιηθούν επιμνημόσυνη δέηση και ομιλία στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους μαθητών, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, με τη συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής.

Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στον Ιερό Ναό των Τεσσάρων Μαρτύρων, θα τελεστεί στις 8 το πρωί πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμονος. Στις 11 θα ακολουθήσει η επίσημη δοξολογία και η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τη διευθύντρια του Νηπιαγωγείου Μισιρίων, Γεωργία Ζαχαριουδάκη.

Στις 11.45 θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο του Αγνώστου Στρατιώτη και στις 11.55 θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Η παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων και Σωμάτων Ασφαλείας θα αρχίσει στις 12.15, με τη συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ρεθύμνης.

Το απόγευμα, στις 5, θα τελεστεί μεθέορτος εσπερινός και θα ακολουθήσει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Σουμελά και των Τιμίων Καρών των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, μέσω της λεωφόρου Κουντουριώτη και των οδών Βάρδα Καλλέργη και Κ. Γερακάρη.

Στο μεταξύ, στις Μέλαμπες, γενέθλιο τόπο των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, οι εκδηλώσεις θα αρχίσουν την Τρίτη στις 5 το απόγευμα με μεγάλο αρχιερατικό εσπερινό, ενώ στις 9 το βράδυ θα τελεστεί αγρυπνία. Την Τετάρτη, στις 7 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων Ιωακείμ. Θα ακολουθήσουν δοξολογία στις 10 και λιτάνευση ιερού λειψάνου των Αγίων στις 10.30, στους δρόμους του χωριού.

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