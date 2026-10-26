Αλμπέρτο Μποτία: "Ο γιος μας μοιάζει στην Ελένη Φουρέιρα, την όμορφη μαμά του"

Η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο Μποτία είναι ζευγάρι εδώ και αρκετά χρόνια και έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Ερμή.

Ο ποδοσφαιριστής μίλησε στην εκπομπή Πρωινό και αποκάλυψε σε ποιον από τους δύο γονείς μοιάζει περισσότερο ο γιος τους.

«Όταν γυρίσω θα δω την Ελένη στο Lohan. Όλοι είναι μια χαρά. Ο γιος μας μοιάζει στη μαμά του, την Ελένη, που είναι πολύ όμορφη. Μερικές φορές μιλάω ελληνικά. Η λέξη που ξέρω είναι το “Σε αγαπάω”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ποδοσφαιριστής.

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