Ηράκλειο: Βρέθηκαν κάνναβη και δενδρύλλια σε εγκαταλελειμμένο κτίριο - Ψάχνουν τον «ιδιοκτήτη»

Περίπου 300 γραμμάρια κάνναβης, τα οποία βρίσκονταν μέσα σε κουβά, καθώς και τρία αποξηραμένα δενδρύλλια εντοπίστηκαν το πρωί του Σαββάτου (24/10) σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, σε χωριό του Δήμου Φαιστού.

Τα ευρήματα εντοπίστηκαν στο πλαίσιο των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιος άφησε τις ναρκωτικές ουσίες και τα δενδρύλλια στο συγκεκριμένο σημείο.

Οι αστυνομικές Αρχές, οι οποίες εξετάζουν τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα ευρήματα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.

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