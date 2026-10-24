Κερτ Κομπέιν: Στο μικροσκόπιο οι χειρισμοί της αστυνομίας και τα στοιχεία που αμφισβητούν την αυτοκτονία

Νέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση του θανάτου του frontman των Nirvana,Κερτ Κομπέιν, αφού βρίσκεται στο μικροσκόπιο της αστυνομίας του Σιάτλ ο χειρισμός νέων εγκληματολογικών στοιχείων.







Η έρευνα αφορά καταγγελία σε βάρος του πρώην αρχηγού της αστυνομίας, Σον Μπαρνς, τον οποίο ανεξάρτητοι ερευνητές κατηγορούν ότι δεν προχώρησε σε ουσιαστική αξιολόγηση των ευρημάτων που του παρουσίασαν, πριν η υπηρεσία αποφασίσει να μην ανοίξει ξανά την υπόθεση. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο θάνατος του Κομπέιν, το 1994, ενδέχεται να ήταν ανθρωποκτονία που σκηνοθετήθηκε ώστε να εμφανίζεται ως αυτοκτονία.







Η Υπηρεσία Αστυνομικής Λογοδοσίας του Σιάτλ εξετάζει την καταγγελία κατά του Μπαρνς, με αντικείμενο τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία αντιμετώπισε τα αιτήματα για νέα διερεύνηση της υπόθεσης. Η εξέλιξη έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση, τον περασμένο Φεβρουάριο, μελέτης που είχε υποβληθεί σε επιστημονική αξιολόγηση από ομότιμους ερευνητές. Οι συντάκτες της υποστηρίζουν ότι ο θάνατος του Κομπέιν δεν ήταν αυτοκτονία, αλλά ανθρωποκτονία που επιχειρήθηκε να συγκαλυφθεί.







Για να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα, εξέτασαν την κατανομή των κηλίδων αίματος, στοιχεία σχετικά με το πυροβόλο όπλο και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή. Πρόκειται για συμπεράσματα ανεξάρτητων ερευνητών, τα οποία δεν έχουν υιοθετηθεί από τις αστυνομικές ή τις ιατροδικαστικές Αρχές. Η επίσημη εκτίμηση ότι ο Κομπέιν αυτοκτόνησε παραμένει αμετάβλητη.





Η συνάντηση με τον αρχηγό της αστυνομίας και οι 180 σελίδες με νέα ευρήματα

Η Μισέλ Γουίλκινς, ανεξάρτητη ερευνήτρια και συντάκτρια της μελέτης, δήλωσε ότι μαζί με τον πρώην εισαγγελέα της κομητείας Κινγκ, Μαρκ Λάρσον, παρουσίασαν τα ευρήματά τους στον τότε αρχηγό της αστυνομίας του Σιάτλ, Σον Μπαρνς, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2025. Πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο της συνάντησης υποστήριξαν ότι ο Μπαρνς αναγνώρισε φαινομενικές αντιφάσεις μεταξύ των νέων εγκληματολογικών στοιχείων και της αρχικής αστυνομικής εκδοχής.

Ο Κερτ Κομπέιν βρέθηκε νεκρός, σε ηλικία 27 ετών, σε έναν χώρο πάνω από το γκαράζ της κατοικίας του στο Σιάτλ, ο οποίος χρησιμοποιούνταν ως θερμοκήπιο. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε ότι πέθανε από αυτοπροκληθέν τραύμα με κυνηγετικό όπλο και προσδιόρισε ότι ο θάνατός του είχε επέλθει περίπου τρεις ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού του. Η αστυνομία του Σιάτλ έχει επιβεβαιώσει ότι η υπόθεση δεν έχει ανοίξει εκ νέου, ενώ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δικαιολογούν αλλαγή του αρχικού πορίσματος.





Από την πλευρά του, ο Μπαρνς δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει προσωπικά την αρχική έρευνα. «Η αρχική έρευνα πραγματοποιήθηκε δεκαετίες πριν αναλάβω καθήκοντα στην αστυνομία του Σιάτλ. Δεν έχω εξετάσει προσωπικά τον φάκελο της έρευνας, τα φυσικά αποδεικτικά στοιχεία, τα εγκληματολογικά ευρήματα, τις φωτογραφίες ή άλλο υλικό που σχετίζεται με την υπόθεση», ανέφερε.







Η Γουίλκινς και ο Λάρσον παρουσίασαν συνολικά 180 σελίδες ευρημάτων σχετικά με τη λειτουργία της καραμπίνας, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του Κομπέιν και πιθανές κηλίδες αίματος που διακρίνονται σε φωτογραφίες από τον τόπο του θανάτου.







Ο Μπαρνς φέρεται να έθεσε ερωτήματα για ορισμένα στοιχεία που αφορούσαν το όπλο, ενώ αναφέρθηκε στην ανακριτική πρακτική κατά την οποία οι θάνατοι εξετάζονται αρχικά ως πιθανές ανθρωποκτονίες, προτού οι Αρχές καταλήξουν σε οριστικό συμπέρασμα.







Ανώτεροι αστυνομικοί φέρεται επίσης να αμφισβήτησαν κατά πόσο οι δοκιμές των ερευνητών αναπαρήγαγαν με ακρίβεια τη θέση στην οποία βρισκόταν, κατά την επίσημη εκδοχή, το χέρι του Κομπέιν. Οι ίδιοι οι ερευνητές αναγνώρισαν ότι μία πιθανή κηλίδα αίματος που εντοπίστηκε στις φωτογραφίες θα χρειαζόταν περαιτέρω εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς απεικόνιζε.

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