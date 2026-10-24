ΟΦΗ: Με Σιέλη κόντρα στο ΠΑΟΚ - Εκτός πάλι ο Χριστογεώργος

Ο Χρίστος Σιέλης επέστρεψε στη διάθεση του Χρήστου Κόντη, ενόψει της Κυριακάτικης αναμέτρησης του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ στο Παγκρήτιο Στάδιο (25/10, 20:00), για την 8η αγωνιστική της Super League. Ο Κύπριος αμυντικός επιστρέφει μετά από δύο μήνες καθώς η τελέυταία εμφάνιση του ήταν στη Σόφια, κόντρα στην ΤΣΣΚΑ (27/9).
Εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Χριστογεώργος, ο οποίος ακολουθεί θεραπεία, Ισέκα, που συνεχίζει με ατομικό πρόγραμμα, καθώς και ο Χνάρης.΄Εκτός έμειναν επίσης οι Μαρινάκης, Λαγουδάκης, Καινουργιάκης, Σιτμαλίδης και Κουτσουπιάς.
Ο ΟΦΗ θέλει να σπάσει το αρνητικό σερί των τεσσάρων ηττών σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Στην αποστολή των «ασπρόμαυρων» συμπεριλήφθηκαν οι: Lilo, Κατσίκας, Καλαφάτης, Σιέλης, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Krizmanic, Dickmann, Αποστολάκης, Αθανασίου, Gonzalez, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Romano, Nuss, Cantalapiedra, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης και Kodro.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
Volley League: Νικηφόρα πρεμιέρα για τον τρομερό ΟΦΗ, 3-0 τον ΠΑΟΚ στο ΒΑΚ (βίντεο)
Super League: Με τρία ματς ανοίγει σήμερα η αυλαία της 8ης αγωνιστικής - Την Κυριακή το ΟΦΗ-ΠΑΟΚ