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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Με Σιέλη κόντρα στο ΠΑΟΚ - Εκτός πάλι ο Χριστογεώργος

ΣΙΕΛΗΣ
clock 20:26 | 24/10/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος Στέλιος Σβολιαντόπουλος
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Ο Χρίστος Σιέλης επέστρεψε στη διάθεση του Χρήστου Κόντη, ενόψει της Κυριακάτικης αναμέτρησης του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ στο Παγκρήτιο Στάδιο (25/10, 20:00), για την 8η αγωνιστική της Super League. Ο Κύπριος αμυντικός επιστρέφει μετά από δύο μήνες καθώς η τελέυταία εμφάνιση του ήταν στη Σόφια, κόντρα στην ΤΣΣΚΑ (27/9).

Εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Χριστογεώργος, ο οποίος ακολουθεί θεραπεία, Ισέκα, που συνεχίζει με ατομικό πρόγραμμα, καθώς και ο Χνάρης.΄Εκτός έμειναν επίσης οι Μαρινάκης, Λαγουδάκης, Καινουργιάκης, Σιτμαλίδης και Κουτσουπιάς.

Ο ΟΦΗ θέλει να σπάσει το αρνητικό σερί των τεσσάρων ηττών σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στην αποστολή των «ασπρόμαυρων» συμπεριλήφθηκαν οι: Lilo, Κατσίκας, Καλαφάτης, Σιέλης, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Krizmanic, Dickmann, Αποστολάκης, Αθανασίου, Gonzalez, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Romano, Nuss, Cantalapiedra, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης και Kodro.

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