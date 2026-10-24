Super League: Με τρία ματς ανοίγει σήμερα η αυλαία της 8ης αγωνιστικής - Την Κυριακή το ΟΦΗ-ΠΑΟΚ

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Η 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League διεξάγεται το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται τόσο στη μάχη της κορυφής όσο και στις αναμετρήσεις που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες στη βαθμολογία. Ο ΟΦΗ υποδέχεται την Κυριακή (25/10-20:00) τον ΠΑΟΚ και θέλει να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου

Η αγωνιστική ανοίγει σήμερα (24/10) με τρεις αναμετρήσεις, οι οποίες έχουν μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Στις 19:00, ο Ηρακλής αντιμετωπίζει την Κηφισιά, ενώ στις 19:30 ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον Λεβαδειακό.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου ολοκληρώνεται στις 20:00, με την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Παναιτωλικό. Η Ένωση θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της και να διεκδικήσει τους τρεις βαθμούς, προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της στη βαθμολογία.

Κυριακή με δυνατές αναμετρήσεις

Την Κυριακή, το ενδιαφέρον στρέφεται στους αγώνες των ομάδων που πρωταγωνιστούν στο πρωτάθλημα.

Στις 16:00, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Καλαμάτα, επιδιώκοντας να συνεχίσει νικηφόρα και να διατηρήσει την πίεση στον πρωτοπόρο.

Στις 18:00, ο Βόλος φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη σημασία για τους «πράσινους», οι οποίοι θέλουν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους στην κορυφή.

Στις 19:30, ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο, σε ένα παιχνίδι όπου οι δύο ομάδες θα επιδιώξουν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει στις 20:00, με τον ΟΦΗ να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.Η Κρητική ομάδα θέλει να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα καθώς αγνοεί τη νίκη στα 5 τελευταία παιχνίδια της σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

19:00 | Ηρακλής – Κηφισιά: ΣΠΟΡ FM TV

ΣΠΟΡ FM TV 19:30 | Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Λεβαδειακός: Novasports Prime

Novasports Prime 20:00 | ΑΕΚ – Παναιτωλικός: Magenta Sport 1

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

16:00 | Ολυμπιακός – Καλαμάτα: Magenta Sport 1

Magenta Sport 1 18:00 | Βόλος – Παναθηναϊκός: Magenta Sport 2

Magenta Sport 2 19:30 | Άρης – Ατρόμητος: Novasports Prime

Novasports Prime 20:00 | ΟΦΗ – ΠΑΟΚ: Magenta Sport 1

Magenta Sport 1 Θέση Ομάδα Αγ. Βαθμοί 1 Παναθηναϊκός 7 18 2 Ολυμπιακός 7 16 3 ΠΑΟΚ 7 15 4 ΑΕΚ 6 14 5 Άρης 7 13 6 Καλαμάτα 7 10 7 ΟΦΗ 7 10 8 Ηρακλής 7 9 9 Παναιτωλικός 7 9 10 Κηφισιά 7 8 11 Αστέρας Τρίπολης AKTOR 7 5 12 Ατρόμητος 6 2 13 Λεβαδειακός 7 2 14 Βόλος 7 0* *Στον Βόλο έχει επιβληθεί πρωτόδικη ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών. Η ΑΕΚ και ο Ατρόμητος έχουν από έναν αγώνα λιγότερο.

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