NBA: Ο Αντετοκούνμπο έκανε τα πάντα, αλλά οι Πίστονς «λύγισαν» τους Χιτ με 128-111 (βίντεο)

Μία ακόμη σπουδαία ατομική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αποτρέψει τη νέα ήττα των Μαϊάμι Χιτ. Οι Ντιτρόιτ Πίστονς πέρασαν νικηφόρα από το Μαϊάμι, επικρατώντας με 128-111, έχοντας τον έλεγχο της αναμέτρησης από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Ο Έλληνας άσος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 36 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 33 λεπτά συμμετοχής, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση. Η δική του παραγωγικότητα, όμως, δεν ήταν αρκετή για να καλύψει τις αδυναμίες των γηπεδούχων, ιδιαίτερα στην άμυνα.

Το Ντιτρόιτ μπήκε αποφασισμένο στο παρκέ και με ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα προηγήθηκε με 11-0, βάζοντας από νωρίς δύσκολα στους Χιτ. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο, έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 65-53 και δεν επέτρεψαν ποτέ στους αντιπάλους τους να επιστρέψουν ουσιαστικά στη διεκδίκηση της νίκης.

Στην τρίτη περίοδο, η διαφορά έφτασε ακόμη και στους 23 πόντους, με τους Πίστονς να εκμεταλλεύονται την ευστοχία τους από την περιφέρεια και την αδυναμία του Μαϊάμι να βρει σταθερές αμυντικές λύσεις.

Η ομάδα του Ντιτρόιτ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 18 εύστοχα τρίποντα σε 38 προσπάθειες και ποσοστό 52,8% στα σουτ εντός πεδιάς, δείχνοντας την επιθετική πολυφωνία που έκανε τη διαφορά.

Ο Γιάννης πάλευε μόνος του

Ο Αντετοκούνμπο ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης, με 36 πόντους σε 15/26 σουτ εντός πεδιάς. Πρόσθεσε 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ, αλλά δεν βρήκε την απαιτούμενη υποστήριξη από τους συμπαίκτες του για να αλλάξει την εικόνα του αγώνα.

Ο Ντέιβιον Μίτσελ σημείωσε 18 πόντους για το Μαϊάμι, ενώ ο Μπόμπι Πόρτις πρόσθεσε 11. Αντίθετα, ο Μπαμ Αντεμπάγιο περιορίστηκε στους 4 πόντους και αποβλήθηκε με έξι φάουλ, σε μια βραδιά που οι Χιτ δυσκολεύτηκαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του παιχνιδιού.

Η αμυντική λειτουργία των γηπεδούχων αποτέλεσε και πάλι το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς η ομάδα δέχθηκε 128 πόντους, μετά τους 131 που είχε επιτρέψει στην πρεμιέρα απέναντι στη Μινεσότα.

Για τους νικητές, ο Τζον Κόλινς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ, ευστοχώντας σε 5 από τα 6 τρίποντα που επιχείρησε.

Ο Πολ Ριντ ακολούθησε με 19 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Ντάνκαν Ρόμπινσον σημείωσε 17 πόντους απέναντι στην πρώην ομάδα του. Ο Κέιντ Κάνινγχαμ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους και 8 ασίστ.

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