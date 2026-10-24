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ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση για τσουνάμι στο Βανουάτου έπειτα από δύο σεισμικές δονήσεις 6,9 και 6,3 βαθμών

σεισμός
clock 08:20 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 6,9 και 6,3 βαθμών σημειώθηκαν σήμερα ανοικτά του μικρού αρχιπελάγους των Βανουάτου, πυροδοτώντας προειδοποίηση για τσουνάμι από αμερικανικό κέντρο.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) έκανε λόγο αρχικά για σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών προτού ανακοινώσει τελικά ότι σημειώθηκαν δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 6,9 και 6,3 βαθμών σε μικρό εστιακό βάθος στα νερά που περιβάλλουν το αρχιπέλαγος του Ειρηνικού ωκεανού.

Με βάση «τις προκαταρκτικές παραμέτρους του σεισμού (...) επικίνδυνα κύματα τσουνάμι είναι πιθανά σε ακτές που βρίσκονται σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης», ανέφερε το εξειδικευμένο κέντρο παρακολούθησης PTWC με έδρα τη Χαβάη.

Οι σεισμοί είναι συχνοί στα νησιά Βανουάτου, ένα αρχιπέλαγος περίπου 320.000 κατοίκων κοντά στο επίπεδο της θάλασσας που βρίσκεται στη «ζώνη του Ατλαντικού», μια περιοχή έντονης τεκτονικής δραστηριότητας.

Στις 17 Δεκεμβρίου 2024, ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,3 βαθμών συγκλόνισε τα Βανουάτου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι και να καταστραφούν δρόμοι και κτίρια στο Πορτ-Βίλα, την πρωτεύουσα.

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