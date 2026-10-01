Έρχεται ο 13ος Διαγωνισμός Κρασιού στη Μονή Μαλεβιζίου

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Ο Δήμος Μαλεβιζίου, η Περιφέρεια Κρήτης και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μονής προσκαλούν το κοινό στον 13ο Διαγωνισμό Κρασιού, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, στις 12:30, στη Μονή Μαλεβιζίου.

Ο διαγωνισμός είναι αφιερωμένος στα κρασιά της φετινής σοδειάς και δίνει την ευκαιρία σε ερασιτέχνες παραγωγούς να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να μοιραστούν το μεράκι τους για την οινοποίηση και να αναδείξουν την παράδοση της κρητικής αμπελουργίας.

Οι συμμετοχές θα διαγωνιστούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Λευκός οίνος, Ροζέ οίνος, Ερυθρός οίνος.

Προθεσμία κατάθεσης δειγμάτων: Έως το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, στις 20:00.

Ποσότητα: Κάθε συμμετοχή πρέπει να συνοδεύεται από δύο γυάλινες φιάλες.

Πληροφορίες και συμμετοχές: 6972012757.

Τα κρασιά θα αξιολογηθούν από επιτροπή με εμπειρία στον χώρο του οίνου και της γαστρονομίας, αποτελούμενη από τους:

Στέλλα Αστυρακάκη, οινοχόος – συντονίστρια της επιτροπής

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Κατερίνα Μανιαδάκη, οινοχόος, με εμπειρία στις πωλήσεις οίνου και στον επισιτιστικό κλάδο

Άννα Μαρία Γαβαλά, οινοχόος, Fragospito Bio Winery

Αλέξανδρος Χαράζας, οινοχόος, με 23 χρόνια εμπειρίας στον επισιτιστικό κλάδο

Βαγγέλης Κακουδάκης, δημοσιογράφος οίνου με πολυετή εμπειρία

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο καταξιωμένος οινολόγος Γιάννης Χαρκούτσης θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα «Λύσεις στα προβλήματα της Χωρικής Οινοποίησης», αναδεικνύοντας ζητήματα που απασχολούν τους παραγωγούς και τη διαδικασία της οινοποίησης.

Η φιλοξενία και η παράδοση θα έχουν την τιμητική τους, καθώς οι γυναίκες του χωριού θα παρασκευάσουν παραδοσιακή μουσταλευριά, η οποία θα προσφερθεί στους παρευρισκόμενους.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν μουσικά οι καλλιτέχνες:

Στέφανος Μεσσαριτάκης – λύρα, τραγούδι, Δημήτρης Αποστολάκης – λαούτο, τραγούδι, Αντώνης Αποστολάκης – λαούτο, Γιάννης Γωνιανός – μαντολίνο.

Ο 13ος Διαγωνισμός Κρασιού στη Μονή αποτελεί μια γιορτή αφιερωμένη στο κρασί, στους ανθρώπους που το παράγουν και στην κρητική παράδοση, συνδυάζοντας τη γαστρονομία, τη γνώση, τη μουσική και την τοπική φιλοξενία.

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