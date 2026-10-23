Η λαϊκή μούσα τραγουδά τον Βενιζέλο: Ένα μουσικό ταξίδι 90 χρόνια μετά

Μια ξεχωριστή μουσική παράσταση με τίτλο «“Βενιζέλε, Βενιζέλε, δώσε μια διαταγή!” Η λαϊκή μούσα τραγουδά τον Βενιζέλο» παρουσιάστηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η παράσταση ήταν παραγωγή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων και δράσεων που διοργανώνει στη διάρκεια του 2026 σε ολόκληρη τη χώρα και το εξωτερικό με αφορμή την επέτειο των 90 ετών από τον θάνατο του μεγάλου πολιτικού. Για σχεδόν δύο ώρες, περισσότεροι από 100 συντελεστές επί σκηνής ζωντάνεψαν μουσικά την εποχή του Βενιζέλου, από τα χρόνια της Κρήτης μέχρι τον θάνατό του. Μαντινάδες και ριζίτικα, ύμνοι και θούριοι, μοιρολόγια, αποσπάσματα από οπερέτες και επιθεωρήσεις, λαϊκά και ρεμπέτικα συνέθεσαν ένα μοναδικό ταξίδι στην ιστορία.

Την παράσταση επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Λάμπρος Λιάβας, καθηγητής Εθνομουσικολογίας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συμμετείχαν το μουσικό σχήμα Polis Ensemble, οι ερμηνευτές Αργύρης Κόκορης, Γιάννης Νιάρχος, Εμμέλεια Δαμανάκη και Κωστής Βελιγραντάκης, καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Χόρεψαν μέλη των Λαογραφικών Συλλόγων «Στησίχορος» και «Χοροπαιδεία». Η παράσταση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Χορηγοί ήταν οι ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Gelasakis Group και ANEK LINES και χορηγός επικοινωνίας η ΕΡΤ.

Η επόμενη μουσική παράσταση, παραγωγή του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», με τίτλο «Τα χρόνια του Βενιζέλου στις μουσικές σκηνές της Αθήνας:

τραγουδώντας μια εποχή» θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις 8 μ.μ. και θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στα Χανιά (Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης). Συμμετέχουν η Ορχήστρα Vamos, οι σολίστ Τάσος Αποστόλου, Έφη Παπαδοπούλου, Πρόδρομος Καραδελόγλου και ο ηθοποιός Νικόλας Παπαγιάννης.

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