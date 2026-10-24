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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα ηλικιωμένος κολυμβητής

ΘΑΛΑΣΣΑ
clock 07:11 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ενας 80χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στην παραλία Σφακάκι του Ρεθύμνου χθες (Παρασκευή 23/10) το μεσημέρι. Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση οι Λιμενικές Αρχές του Ρεθύμνου και της Σούδας ενημερώθηκαν ότι ένας 80χρονος κολυμβητής βρίσκεται σε δυσχερή θέση.

Αμέσως, στην περιοχή μετέβησαν ένα Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, ιδιώτης ναυαγοσώστης και εκμισθωτής θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς και Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς.

Ο ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

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