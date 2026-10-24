Elite League: Δύσκολη αποστολή για την Αναγέννηση στο «Σαλούν» κόντρα στον Παπάγου

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Elite League, με την 5η αγωνιστική να περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις για τις ομάδες που θέλουν να βελτιώσουν τη θέση τους στη βαθμολογία.

Το Κρητικά βλέμματα είναι στραμμένα στο «Σαλούν», όπου ο Παπάγου υποδέχεται το Σάββατο (24/10, 17:00) την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία και για τις δύο πλευρές.

Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου βρίσκεται στην Αθήνα με στόχο να βγάλει αντίδραση. Η ομάδα της Κρήτης προέρχεται από δύο συνεχόμενες ήττες, με τελευταία αυτή από τον Πανιώνιο με 81-77, και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Ο αθλητής της Αναγέννησης, Στέφανος Ματσάγγος,στις δηλώσεις του, τόνισε την ανάγκη για συγκέντρωση από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό, με έμφαση στην αμυντική ένταση, την ενέργεια και τις σωστές επιλογές στην επίθεση.«Το παιχνίδι απέναντι στον Παπαγου είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό και απαιτητικό ματς, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία διαθέτει δυνατή έδρα και έναν έμπειρο προπονητή. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες της αναμέτρησης και την ποιότητα του αντιπάλου μας, γι’ αυτό θα πρέπει να παρουσιαστούμε απόλυτα προετοιμασμένοι και συγκεντρωμένοι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Είναι σημαντικό να έχουμε ενέργεια, ένταση στην άμυνα και σωστές επιλογές στην επίθεση, να παραμείνουμε πιστοί στο αγωνιστικό μας πλάνο και να δώσουμε το 100% των δυνατοτήτων μας, ώστε να διεκδικήσουμε τη νίκη».

Το ζητούμενο για τους φιλοξενούμενους είναι να περιορίσουν τα λάθη και να παραμείνουν ανταγωνιστικοί σε μια δύσκολη έδρα, διεκδικώντας μέχρι τέλους τις πιθανότητές τους.

Ο Παπάγου προέρχονται από μια πολύτιμη νίκη στην Κομοτηνή με 71-67, αποτέλεσμα που τους έδωσε ώθηση ενόψει της συνέχειας.

Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το επίσημο κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube.

Elite League: Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Το Σάββατο περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις, ενώ η αγωνιστική ολοκληρώνεται με δύο παιχνίδια την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

Κρόνος Αγίου Δημητρίου – Ψυχικό

Σάββατο 24 Οκτωβρίου (17:00)

Λαύριο – ΓΑΣ Κομοτηνή

Evertech Παπάγου – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου

Κόροιβος – Μαχητές Πειραματικό

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Αμύντας

Κυριακή 25 Οκτωβρίου (17:00)

Σοφάδες – Γλαύκος Έσπερος

Χαλκίδα – Πρωτέας Βούλας

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου (20:00)

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Πανερυθραϊκός

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