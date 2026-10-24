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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Volley League: ΟΦΗ – ΠΑΟΚ στις 17:00 στο ΒΑΚ - Για τη νίκη στην πρεμιέρα η Κρητική ομάδα

ΟΦΗ ΠΑΟΚ ΒΟΛΕΙ
clock 07:29 | 24/10/2026
writer icon Επιμέλεια: Στέλιος Σβολιαντόπουλος
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Με μια δυνατή αναμέτρηση ξεκινά τις υποχρεώσεις του στη olley League ο ΟΦΗ, ο οποίος φιλοξενεί σήμερα, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, τον ΠΑΟΚ  στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, με το πρώτο σερβίς να έχει προγραμματιστεί για τις 17:00.

Η αναμέτρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και αποτελεί ένα σημαντικό τεστ για τις δύο ομάδες, που θέλουν να ξεκινήσουν τη νέα αγωνιστική περίοδο με θετικό αποτέλεσμα.

H ομάδα του Ηρακλείου θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της και τη στήριξη του κόσμου της, προκειμένου να μπει με το δεξί στη νέα Volley League. Απέναντι σε έναν απαιτητικό αντίπαλο, οι Κρητικοί καλούνται να παρουσιάσουν συγκέντρωση, σταθερότητα στην υποδοχή και αποτελεσματικότητα στην επίθεση.

Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τον ΟΦΗ να μετρήσει τις δυνάμεις του από την πρώτη κιόλας αγωνιστική και να διεκδικήσει ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει ώθηση για τη συνέχεια.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στην Α1/Volleyleague Ανδρών έχουν ως εξής:



ΑΟΠ Κηφισιάς - Πανιώνιος 2-3  (23-25, 25-21, 25-21, 18-25, 13-15)



24/10/2026 - 17:00 ΟΦΗ - ΠΑΟΚ (Live Streaming ESAP TV You Tube) 

24/10/2026 - 19:30 Καλαμάτα - Παναθηναϊκός (ΕΡΤ-2) 

25/10/2026 - 16:00 Ρέθυμνο - Ολυμπιακός (Live Streaming ESAP TV You Tube) 

25/10/2026 - 17:00 Άρης - Φλοίσβος (Live Streaming ESAP TV You Tube) 

25/10/2026 - 19:00 Φοίνικας Σύρου - Μίλων (Live Streaming ESAP TV You Tube)

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