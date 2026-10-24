Κρήτη: Περιπέτεια για οδηγό - Βρέθηκε σε γκρεμό μετά το τροχαίο

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου, στα Χανιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα.

Ο οδηγός, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, ενεπλάκη σε τροχαίο και βρέθηκε σε δύσβατο σημείο, από όπου χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τη μεταφορά του σε ασφαλές σημείο.

Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και να τον παραδώσουν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Από δύσβατο σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε τραυματισμένος άνδρας και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ύστερα από πτώση του συνεπεία τροχαίου, σε περιοχή του δήμου Κισσάμου Χανίων Κρήτης. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 23, 2026

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

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