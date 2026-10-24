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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Περιπέτεια για οδηγό - Βρέθηκε σε γκρεμό μετά το τροχαίο

εκαβ νυχτα
clock 08:50 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου, στα Χανιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα.

Ο οδηγός, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, ενεπλάκη σε τροχαίο και βρέθηκε σε δύσβατο σημείο, από όπου χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τη μεταφορά του σε ασφαλές σημείο.

Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και να τον παραδώσουν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

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