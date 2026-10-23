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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΝΒΑ: Νίκες και Θάντερ και Σίξερς (βίντεο)

οκλαχομα
clock 09:03 | 23/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ επικράτησαν εντός έδρας των Ντένβερ Νάγκετς με 96-84, σε έναν αγώνα όπου ο Σέι Γκίλτζους-Αλεξάντερ πέτυχε 17 πόντους και είδε το ιστορικό σερί του των 141 συνεχόμενων αγώνων με 20+ πόντους να τερματίζεται, καθώς αποσύρθηκε στον πάγκο λίγο πριν το τέλος. Για την ακρίβεια, αυτή είναι η πρώτη φορά που ο "SGA" μένει κάτω από τους 20 πόντους μετά τις 30 Οκτωβρίου του 2024!

Για τους νικητές, ο Τζέιλεν Γουίλιαμς ηγήθηκε στο σκοράρισμα με 21 πόντους ενώ ο Τσετ Χόλμγκρεν πρόσθεσε 12 πόντους και 17 ριμπάουντ. Από την πλευρά των Νάγκετς, ο Άαρον Γκόρντον σημείωσε 20 πόντους και ο Νίκολα Γιόκιτς αρκέστηκε σε 13 πόντους έχοντας 5/19 σουτ, σε ένα παιχνίδι όπου ο Κάμερον Τζόνσον αποχώρησε 3:30 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου με τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.

Στη Φιλαδέλφεια οι 76ερς πραγματοποίησαν εντυπωσιακή ανατροπή από διαφορά 29 πόντων και επικράτησαν των Κλίβελαντ Καβαλίερς με 114-106, κυριαρχώντας απόλυτα στο δεύτερο ημίχρονο με επιμέρους σκορ 69-37, αφού βρέθηκαν πίσω με 69-45 στο ημίχρονο και 35-18 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Ο Ταϊρίς Μάξι ηγήθηκε της επίθεσης με 32 πόντους, ο Τζόελ Εμπίντ πρόσθεσε 24 πόντους, ο Τζέιλεν Μπράουν σημείωσε 21 πόντους -με τους 10 να έρχονται στην τέταρτη περίοδο- και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κατέγραψε 17 πόντους και 10 ριμπάουντ. Για τους Καβαλίερς, ο Ντόνοβαν Μίτσελ ξεχώρισε με 32 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Έβαν Μόμπλεϊ πρόσθεσε 18 πόντους, ο Τζέιμς Χάρντεν σημείωσε 16 και ο Τζάρετ Άλεν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους.

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