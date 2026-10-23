ΟΦΗ: Στο 28,7% οι πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League

Ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα από την ανώτερη του, Μπάγερ Λεβερκούζεν, χάνοντας με 2-0 στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Η κρητική ομάδα μετρά πλέον μία νίκη και δύο ήττες στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της διοργάνωσης, με αποτέλεσμα η προσπάθειά της για μια θέση στην πρώτη 24άδα της βαθμολογίας να γίνεται πιο δύσκολη.

Μετά την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής, η εξειδικευμένη πλατφόρμα Football Meets Data δημοσίευσε τις ανανεωμένες εκτιμήσεις της για τις πιθανότητες πρόκρισης των 36 ομάδων στην επόμενη φάση του Europa League.

Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα δεδομένα, οι πιθανότητες του ΟΦΗ να ολοκληρώσει τη League Phase εντός της πρώτης 24άδας ανέρχονται πλέον στο 28,7%.

Παρά τη μείωση των πιθανοτήτων, η ευρωπαϊκή πορεία του ΟΦΗ δεν έχει κριθεί, καθώς απομένουν ακόμη πέντε αγωνιστικές. Ο ΟΦΗ καλείται να συγκεντρώσει πολύτιμους βαθμούς στα παιχνίδια που ακολουθούν, προκειμένου να βελτιώσει τη θέση του στη βαθμολογία και να διεκδικήσει την παρουσία του στην επόμενη φάση. Παιχνίδι κλειδί είναι το επόμενο με την Χάποελ Μπερ Σεβά στο Βουκουρέστι.

Το πρόγραμμα του ΟΦΗ στη League Phase

1η αγωνιστική: ΟΦΗ – Χοφενχάιμ 2-0

ΟΦΗ – Χοφενχάιμ 2-0 2η αγωνιστική: Ρεν – ΟΦΗ 2-1

Ρεν – ΟΦΗ 2-1 3η αγωνιστική: ΟΦΗ – Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-2

ΟΦΗ – Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-2 4η αγωνιστική: Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ, 5 Νοεμβρίου 2026, 22:00

Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ, 5 Νοεμβρίου 2026, 22:00 5η αγωνιστική: ΟΦΗ – Άντερλεχτ, 26 Νοεμβρίου 2026, 22:00

ΟΦΗ – Άντερλεχτ, 26 Νοεμβρίου 2026, 22:00 6η αγωνιστική: Μπενφίκα – ΟΦΗ, 10 Δεκεμβρίου 2026, 22:00

Μπενφίκα – ΟΦΗ, 10 Δεκεμβρίου 2026, 22:00 7η αγωνιστική: Στουρμ Γκρατς – ΟΦΗ, 21 Ιανουαρίου 2027, 19:45

Στουρμ Γκρατς – ΟΦΗ, 21 Ιανουαρίου 2027, 19:45 8η αγωνιστική: ΟΦΗ – Λεχ Πόζναν, 28 Ιανουαρίου 2027, 22:00

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