Ρόδι: Καθαρίστε το εύκολα και γρήγορα

Ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος για να καθαρίσετε ένα ρόδι χωρίς να γεμίσετε χυμούς και λεκέδες είναι να χρησιμοποιήσετε μια ξύλινη κουτάλα.

Αρχικά, κόψτε προσεκτικά ένα μικρό κομμάτι από την κορυφή του καρπού, ώστε να αποκαλυφθούν οι λευκές μεμβράνες που χωρίζουν τα σπυριά.

Στη συνέχεια, χαράξτε τη φλούδα κάθετα, ακολουθώντας τις φυσικές γραμμές του ροδιού, και ανοίξτε το απαλά στα δύο με τα χέρια. Κρατήστε κάθε μισό ανάποδα, πάνω από ένα βαθύ μπολ, και χτυπήστε την εξωτερική πλευρά της φλούδας με την ξύλινη κουτάλα, μέχρι να αποκολληθούν οι σπόροι και να πέσουν στο μπολ.

Στο τέλος, αφαιρέστε τυχόν κομματάκια από τις λευκές μεμβράνες που έχουν αναμειχθεί με τα σπυριά. Μια ακόμη πρακτική λύση είναι να καθαρίσετε το ρόδι μέσα σε ένα μπολ με νερό.

Κόψτε το σε μικρότερα κομμάτια και απομακρύνετε τους σπόρους μέσα στο νερό, όπου τα σπυριά βυθίζονται στον πάτο, ενώ οι φλούδες και οι περισσότερες λευκές μεμβράνες επιπλέουν, κάνοντας τον διαχωρισμό τους πιο εύκολο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γιατί ένα δωμάτιο είναι πιο κρύο στους 20°C τον χειμώνα απ’ ό,τι στους 20°C το καλοκαίρι;

Πώς αποθηκεύουμε τις πατάτες για να μην φυτρώνουν