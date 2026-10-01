Βίσση: Η πρώτη φωτογραφία της μετά τη διαμάχη με τον Νίκο Καρβέλα

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Λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της διαμάχης της με τον Νίκο Καρβέλα, η Αννα Βίσση έκανε την πρώτη της ανάρτηση.

Η τραγουδίστρια επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από την προσωπική της καθημερινότητα.

Στη φωτογραφία, εμφανίζεται να χαλαρώνει στον καναπέ του σπιτιού της, κοιτάζοντας απευθείας τον φακό.

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