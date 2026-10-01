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GOSSIP - LIFESTYLE

Βίσση: Η πρώτη φωτογραφία της μετά τη διαμάχη με τον Νίκο Καρβέλα

βίσση
clock 09:00 | 23/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της διαμάχης της με τον Νίκο Καρβέλα, η Αννα Βίσση έκανε την πρώτη της ανάρτηση.

Η τραγουδίστρια επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από την προσωπική της καθημερινότητα.

Στη φωτογραφία, εμφανίζεται να χαλαρώνει στον καναπέ του σπιτιού της, κοιτάζοντας απευθείας τον  φακό.

βισση

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Αννα Βισση νίκος καρβελας
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