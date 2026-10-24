Super League: Με ανατροπή η Κηφισιά πέρασε με 3-2 από το Καυτανζόγλειο - Ισοπαλία στην Τρίπολη

Εξαργυρώνοντας την πολύ καλή εμφάνισή της στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, η Κηφισιά επικράτησε με 3-2 του Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, ξεπερνώντας τον αντίπαλό της στη βαθμολογία και εδραιώνοντας τη θέση της στην οκτάδα. Το παιχνίδι είχε παρόμοια εικόνα στα δύο ημίχρονα. Σε αμφότερα ο «Γηραιός» προηγήθηκε, στο πρώτο με τον Σοφιάν Τσάκλα (13’) και στο δεύτερο με τον Ίβι Λόπεθ (54’), αλλά η συνέχεια ανήκε στους παίκτες του Σεμπάστιαν Λέτο. Που ισοφάρισαν σε 1-1 με τον Τζέρεμι Αντόνισε (33’) κι έκαναν την ανατροπή παίρνοντας το «τρίποντο» με τους Χόρχε Πόμπο (77’) και Άνχελο Σαγκάλ (86’).







Οι φιλοξενούμενοι νόμισαν πως άνοιξαν το σκορ στο 7’, όταν με διαγώνιο πλασέ ο Σαγκάλ νίκησε τον Αθανασιάδη. Ωστόσο, όταν μπήκαν οι γραμμές, αποδείχθηκε πως ο Πόμπο που έκανε τη σέντρα, ήταν εκτεθειμένος, με το γκολ να ακυρώνεται. Κι αφού δεν έγινε το 0-1, ήρθε το 1-0 έξι λεπτά μετά. Πάλι από εκτέλεση κόρνερ, ο Σόρια έκανε τη σέντρα, ο Τσάκλα πήρε την κεφαλιά, αδύναμη μεν, δοκάρι και μέσα δε. Στο... πόδι το Καυτανζόγλειο για το πρώτο γκολ του 33χρονου διεθνή Μαροκινού μπακ με τη φανέλα του «Γηραιού».

Δύο λεπτά μετά, οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν εκ νέου, όταν από γύρισμα του Νανού ο Μάρκες από κοντά σκόραρε, αλλά ο 32χρονος μπακ από τη Γουινέα-Μπισάου ήταν σε θέση οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης. Η Κηφισιά πήρε την κατοχή της μπάλας (έφτασε και το 65% σε κάποια σημεία) κι άρχισε να απειλεί. Το σουτ του Σαγκάλ (28’) πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Αθανασιάδη, αλλά πέντε λεπτά μετά, ήρθε η ισοφάριση. Σαγκάλ και Γιάγκνε συνεργάστηκαν από τα δεξιά, ο δεύτερος έκανε το δυνατό, παράλληλο γύρισμα, με τον Αντόνισε να μπαίνει στην πορεία της μπάλας και να κάνει εύκολα το 1-1. Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν ισόπαλες στην ανάπαυλα.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυναμικά στην επανάληψη και δικαιώθηκαν. Έπειτα από μια-δυο μικροευκαιρίες εκατέρωθεν, ήρθε το 2-1. Εξαιρετική κυκλοφορία μπάλας από τους «κυανόλευκους», ο Σόρια έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Λόπεθ με κεφαλιά πρόλαβε την έξοδο του Ραμίρες για το 2-1. Ωστόσο, οι παίκτες του Ματσάρι έκαναν και πάλι το ίδιο λάθος -έδωσαν την μπάλα στην Κηφισιά και οπισθοχώρησαν.

Ο Λέτο μπορεί να «έκαψε» μια αλλαγή, βάζοντας και βγάζοντας τον Μπένι σε διάστημα δέκα λεπτών, ωστόσο δικαιώθηκε για την προσέγγιση του αγώνα. Το πλασέ του Ρουκουνάκη (68’) δεν είχε δύναμη, αλλά εκείνο του Πόμπο ήταν φανταστικό. Ο αρχηγός της ομάδας των βορείων προαστίων πέτυχε ένα τρομερό γκολ με δεξί, φαλτσαριστό σουτ, με την μπάλα να βρίσκει στο απέναντι δοκάρι και να καταλήγει στα δίχτυα του Αθανασιάδη, για το 2-2 στο 77ο λεπτό.

Οι φιλοξενούμενοι δεν έμειναν εκεί, αλλά εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο το σάστισμα των παικτών του Ηρακλή. Στο 86’, η μπάλα βγήκε αριστερά στον Πολυκράτη που έκανε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, με τον Σαγκάλ να σκοράρει με το κεφάλι για το 2-3 -αυτή τη φορά το γκολ μέτρησε κανονικά. Κι αφού ο Πίνα με το κεφάλι αστόχησε από κοντά, αποτυγχάνοντας να ισοφαρίσει στο 90’, τα πάντα τελείωσαν.

Η Κηφισιά πήρε την τρίτη νίκη της στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια, έφτασε τους 11 βαθμούς κι ανέβηκε στην έκτη θέση, ενώ μεσοβδόμαδα φιλοξενείται από τον Αστέρα στην Τρίπολη (27/10, 17:30) για το Κύπελλο. Για τον Ηρακλή, αυτή ήταν η δεύτερη σερί ήττα, η οποία τον άφησε στους 9 βαθμούς και την ένατη θέση, με τον «Γηραιό» να έχει μπροστά του το εκτός έδρας παιχνίδι με την Καλαμάτα (2/11, 19:30) για την 9η αγωνιστική της Super League.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)



Κίτρινες: Τσάκλα - Ρουκουνάκης.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Τσάκλα, Σόρια (69’ Σίλβα), Νανού, Σουρλής (82’ Καϊμπουέ), Ραντόγια (57’ Κράιντς), Νιζέ, Λόπεθ (82’ Κόλιτς), Μάρκες.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πόμπο, Αντόνισε (84’ Ούγκο Σόουζα), Ρουκουνάκης, Γιάγκνε (58’ Κυριόπουλος), Αμπάντα (58’ Πολυκράτης), Φαν Άιμα, Σαγκάλ, Ζολιμπουά, Μάνσο, Χριστόπουλος (58’ Μπένι/69’ Ζέρσον Σόουζα).

*Πριν την έναρξη του αγώνα, τιμήθηκε από την αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, Έλλη Περράκη, ο επί τετραετία (2000-2004) πρώην επιθετικός του Ηρακλή, Έντερσον Φοφόνκα, γνωρίζοντας την αποθέωση.

Ισοπαλία στην Τρίπολη

Αστέρας και Λεβαδειακόςβ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0

στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για την 8η αγωνιστική της Super League, σε ένα παιχνίδι με ελάχιστες καλές στιγμές, έντονο άγχος και ένα απόλυτα δραματικό φινάλε.

Στο 90'+4', ο Νίκος Καλτσάς βρήκε δίχτυα για τους Αρκάδες μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.



Μετά από πολύλεπτο έλεγχο της φάσης στο VAR, το γκολ ακυρώθηκε οριστικά, παγώνοντας το γήπεδο και κρατώντας το «λευκό» 0-0 μέχρι το τελικό σφύριγμα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Σάββατο 24/11

Ηρακλής – Κηφισιά 2-3



Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός 0-0



20:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός

Κυριακή 25/11

16:00 Ολυμπιακός – Καλαμάτα



18:00 Βόλος – Παναθηναϊκός



19:30 Άρης – Ατρόμητος



20:00 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

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