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GOSSIP - LIFESTYLE

Αρναούτογλου: «Υπάρχουν στιγμές που σκέφτομαι να αποχωρήσω από την τηλεόραση»

ΑΡ
clock 21:00 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε στην εκπομπή For You για το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την τηλεόραση και αποκάλυψε τι θα τον οδηγήσει σε αυτή την απόφαση.

«Έρχονται στιγμές που περνάει από το μυαλό μου αυτό, να πω άλλα δύο-τρία χρόνια και να φύγω. Αλλά από την άλλη, δεν είναι τίποτα επιτηδευμένο. Έχω ένα πρόβλημα με την ταπεινότητα. Δεν είμαι τόσο σημαντικός για να είμαι ταπεινός. Κάνω μεγάλη προσπάθεια, προσπαθώ να καταλάβω με τον εαυτό μου τι με ικανοποιεί», ανέφερε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Με ευχαριστεί αυτό που κάνω. Δεν κάνω τίποτα και να σιχτιρίζω. Γίνεται όλο με πολλή αγάπη το The 2Night Show. Ενώ η Νάνσυ κάνει ολόκληρο μοντάζ για να δει κάθε συνέντευξη που κάνουμε, θα πάω κι εγώ μετά να δω πού θα μπουν τα βίντεο. Είμαι κάθε μέρα στα στούντιο».

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