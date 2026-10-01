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GOSSIP - LIFESTYLE

Ράλλη: «Μένουμε ακόμη στο ίδιο σπίτι με τον πρώην σύζυγό μου, οι σχέσεις μας είναι καλές»

ραλλη
clock 14:00 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Νικολέττα Ράλλη μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για τις αλλαγές στην προσωπική της ζωή αλλά και το διαζύγιό της.

«Φεύγει σιγά-σιγά. Φτιάχνει το σπίτι του, να είμαστε κοντά, να είμαστε καλά, αλλά αυτό δε σημαίνει κάτι. Οι σχέσεις μας είναι πάρα πολύ καλές, και όποιος μας ξέρει το πιστεύει, δεν περίμενε κάτι άλλο. Όποιος δε μας ξέρει, απορεί πώς είναι δυνατόν», είπε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για την τηλεοπτική της επιστροφή; «Δεν έκανα δοκιμαστικό για την εκπομπή της Φαίης Σκορδά, μιλήσαμε στο τηλέφωνο, αλλά δε μπόρεσα να πάω περεταίρω».

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