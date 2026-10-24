ΣΑΒ.24 Οκτ 2026 20:59
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: "Τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός" – Μέτωπο ενάντια σε πλειστηριασμούς και εξώσεις

Κουτσούμπας - Ηράκλειο
clock 21:57 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα για τη σημερινή κινητοποίηση για την προστασία των χρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών, ενάντια στους πλειστηριασμούς και τις εξώσεις:

    Η 87χρονη στην Ισπανία και ο 73χρονος στην Πετρούπολη, που βρέθηκαν στο δρόμο, αποδεικνύουν τη βαρβαρότητα ενός συστήματος που αντιμετωπίζει τη στέγη ως εμπόρευμα για να κερδίζουν τράπεζες, funds και όμιλοι.

    Γι’ αυτό ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους φορείς που σήμερα κινητοποιούνται ενάντια στους πλειστηριασμούς, με όλους όσοι κάνουν πράξη το σύνθημα "τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός".

  

 Απαιτούμε άμεση νομοθετική κατοχύρωση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, κατάργηση του απαράδεκτου νομοθετικού πλαισίου ΝΔ - Τσίπρα - ΠΑΣΟΚ, παύση κάθε μορφής αναγκαστικής εκτέλεσης πλειστηριασμών από πλευράς τραπεζών σε βάρος των λαϊκών νοικοκυριών, να επιστραφούν στις λαϊκές οικογένειες τα σπίτια που με απαράδεκτο και καταχρηστικό τρόπο άρπαξαν τα κοράκια των servicers και των funds. Εδώ και τώρα πρόγραμμα λαϊκής στέγης με κρατική χρηματοδότηση με ανασύσταση του ΟΕΚ, ανέγερση φοιτητικών εστιών, αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου. 

    

Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να σωθούν τα σπίτια του λαού!    

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

"Έκρηξη" στον Ευρωπαϊκό Νότο: Διαδηλώσεις για την ακρίβεια - Στρατός στους δρόμους του Μιλάνου

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κουτσούμπας εξωσεις Πλειστηριασμοί
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis