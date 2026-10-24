"Έκρηξη" στον Ευρωπαϊκό Νότο: Διαδηλώσεις για την ακρίβεια - Στρατός στους δρόμους του Μιλάνου

Μία εβδομάδα μετά τα έκτροπα, με τις εκατοντάδες λεηλασίες και τους βανδαλισμούς στο Παρίσι και πολλές ακόμη μεγαλουπόλεις, η Γαλλία βρίσκεται και πάλι σε κλοιό διαδηλώσεων. Επεισόδια σημειώθηκαν νωρίτερα στη Λυών, όταν η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων προκειμένου να διαλυθεί συγκέντρωση 150 ατόμων σε περιοχή όπου απαγορεύονται οι διαδηλώσεις.

Στο Παρίσι, 70.000 αστυνομικοί με δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα έχουν κληθεί να επιτηρήσουν την τάξη στην μεγάλη διαδήλωση που έχουν προγραμματίσει νέοι, φοιτητές, συνδικάτα και το κίνημα των κίτρινων γιλέκων. Παρά τη απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου για μεταφορά των συγκεντρώσεων μακριά από το κέντρο της πρωτεύουσας, οι διοργανωτές επιμένουν ότι η διαδήλωση θα φτάσει στην Βαστίλη.

Στην Ιταλία: Ραντεβού στους δρόμους της Ρώμης, του Μιλάνου και άλλων επτά πόλεων έδωσαν και πάλι φοιτητικές ομοσπονδίες και συνδικάτα, με πυρήνα το νεοσύστατο «Κίνημα της 17ης Οκτωβρίου» μαζί με .

Στο Μιλάνο στρατοπεδεύουν 500 επιπλέον στρατιώτες που θα προστεθούν στους εκατοντάδες που έχουν ήδη σταλεί για να ενισχύσουν 5.000 αστυνομικούς, μία εβδομάδα μετά τις λεηλασίες και τις συγκρούσεις με την αστυνομία.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε και αυστηρότερες ποινές για τους ανηλίκους, οι οποίοι, σύμφωνα με την αστυνομία, αποτελούσαν «μεγάλο μέρος των βίαιων διαδηλωτών», το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Οι αρχές διεξάγουν επιτήρηση με drones, ελέγχους σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και διαδικτυακή παρακολούθηση, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Μιλάνου, Τζουζέπε Σάλα, που δηλώνει ότι ανησυχεί για επανάληψη της βίας.

Εκτός από τη Ρώμη και το Μιλάνο, διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σε τουλάχιστον επτά άλλες πόλεις, με πυρήνα το νεοσύστατο «Κίνημα της 17ης Οκτωβρίου» μαζί με φοιτητικές ομοσπονδίες, συνδικάτα και αντιπολεμικούς συνασπισμούς.

Ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο δήλωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι στρατιώτες δεν έχουν εξουσιοδότηση να φέρουν σπρέι πιπεριού ή τέιζερ.

Η αστυνομία του Μιλάνου αναφέρει ότι στη βία και τις λεηλασίες της περασμένης εβδομάδας συμμετείχαν περίπου 2.000 νεαροί διαδηλωτές, πολλοί «πολιτογραφημένοι Ιταλοί δεύτερης γενιάς», μαζί με αλλοδαπούς. Σε διάστημα δύο ημερών, η αστυνομία συνέλαβε 45 άτομα, 34 εκ των οποίων ανήλικοι.

Συνταξιούχοι διαδηλώνουν στη Μαδρίτη



Χιλιάδες συνταξιούχοι διαδήλωσαν ειρηνικά στη Μαδρίτη κουνώντας πολύχρωμες σημαίες και πανό που έγραφαν «προστατέψτε τις συντάξεις» και «αξιοπρεπείς συντάξεις για το σήμερα και το μέλλον».

Οι διαμαρτυρίες έλαβαν χώρα πριν από τις πρόωρες εκλογές του επόμενου μήνα , καθώς το Σοσιαλιστικό Κόμμα του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσες επέκρινε το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα της αντιπολίτευσης για τις προτάσεις του σχετικά με την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων συντάξεων.

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Η Ισπανία έχει πληγεί από διαμαρτυρίες αυτό το φθινόπωρο γύρω από το ζήτημα της στέγασης, καθώς το κόστος ενοικίασης και κατοικίας έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια πέρα ​​από τα οικονομικά μέσα πολλών Ισπανών.

Διαδηλώσεις στη Λισαβόνα



Διαδηλωτές επέστρεψαν στους δρόμους της Λισαβόνας, απαιτώντας οικονομικά προσιτή στέγαση και χαρακτηρίζοντας ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης για χαλάρωση του ανώτατου ορίου στις ετήσιες αυξήσεις ενοικίων.

Οι διαδηλωτές ισχυρίζονται ότι τα μέτρα δεν είναι ισορροπημένα και θέτουν τους ενοικιαστές σε πιο ευάλωτη θέση.

Πηγή: Associated Press

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