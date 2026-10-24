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Τάσος Κωστής: "Δεν έχω προτάσεις, αλλά δεν αισθάνομαι πικρία, αυτοί χάνουν, όχι εγώ"

γ
clock 17:00 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Τάσος Κωστής  μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και αποκάλυψε πως φέτος δεν έχει κάποια πρόταση. Ο ίδιος αποκάλυψε πως δεν αισθάνεται πικρία και θεωρεί ότι όσοι δεν τον επιλέγουν είναι εκείνοι που χάνουν.

 «Δεν έχω προτάσεις, δεν με στενοχωρεί αυτό. Δεν είναι η ώρα του, άμα είναι να έρθει, θα έρθει. Μια φορά τελευταία που με φώναξαν, είπαν ότι ήθελαν να κάνουν οντισιόν. Είπα "χάρηκα για τη γνωριμία, ευχαριστώ πολύ, γειά σας". Δεν αισθάνομαι πικρία, αυτοί χάνουν, όχι εγώ», είπε ο ηθοποιός.

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