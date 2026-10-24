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Ασφαλτοστρώσεις στις οδούς Γιαμπουδή και Ορακίων – Ανύψωση φρεατίων στην Τζωρτζακάκη

Ασφαλτόστρωση
clock 17:10 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με το Τμήμα Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου εφόσον την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες θα συνεχιστούν οι ασφαλτοστρώσεις στις οδούς Ορακίων και Γιαμπουδή. Παράλληλα την ίδια ημέρα, πάντα με την προϋπόθεση ότι δεν θα σημειωθούν καιρικά φαινόμενα, η οδός Τζωρτζακάκη θα παραμείνει κλειστή προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες ανύψωσης των φρεατίων στο ίδιο ύψος με την επιφάνεια της νέας ασφάλτου και θα ακολουθήσουν οι διαγραμμίσεις.

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή ενώ τα έργα μόνιμα, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

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Δημος Ηρακλειου Ασφαλτόστρωση
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