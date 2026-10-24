Το χρώμα που "πετάει" έξω το κόκκινο και το πράσινο από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Δεν φαντάζεστε ποιο είναι!

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Η παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη διακόσμηση αλλάζει ριζικά φέτος, αφήνοντας στην άκρη τις κλασικές επιλογές του έντονου κόκκινου και του πράσινου. Η απόλυτη τάση που κατακτά τις γιορτινές στρώσεις και υπόσχεται να κυριαρχήσει στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι το μπεζ της σαμπάνιας.

Η στροφή προς αυτή την εκλεπτυσμένη απόχρωση δεν είναι τυχαία, καθώς φέρνει έναν αέρα ανανέωσης και σύγχρονης αισθητικής στο σπίτι:





Το μπεζ της σαμπάνιας εκπέμπει μια φυσική λάμψη και ζεστασιά, κάνοντας το τραπέζι να δείχνει ακριβό και προσεγμένο χωρίς υπερβολές.

Λειτουργεί ως μια ουδέτερη, «ήσυχη» βάση που αναδεικνύει τέλεια τα σερβίτσια, τα κρυστάλλινα ποτήρια και τα γιορτινά κηροπήγια.

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Σε αντίθεση με το δεσμευτικό κόκκινο, συνδυάζεται εύκολα με κάθε στιλ διακόσμησης –από ρουστίκ και μίνιμαλ μέχρι industrial– και ταιριάζει με μεταλλικές λεπτομέρειες όπως το χρυσό, το ασήμι και ο μπρούντζος.

Αν θέλετε το φετινό σας ρεβεγιόν να ξεχωρίσει για την κομψότητά του, επενδύστε σε λινά ή σατέν υφάσματα σε αυτή την απόχρωση.

Το μπεζ της σαμπάνιας αποδεικνύει ότι η γιορτινή μαγεία κρύβεται μερικές φορές στην πιο minimal και chic πλευρά της.

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