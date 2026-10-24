Σάλος στη Νίκαια για τη μετονομασία της Μάρκου Μπότσαρη σε οδό "Γιώργου Μαζωνάκη"

Σε οδό "Γιώργου Μαζωνάκη" θα μετονομαστεί η οδός "Μάρκου Μπότσαρη", σε μια κίνηση προς τιμήν του ερμηνευτή την οποία αποφάσισε ο Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Ωστόσο, η πρωτοβουλία προκάλεσε αντιδράσεις από τον "Πατριωτικό Όμιλο Απογόνων Αγωνιστών 1821 και Ιστορικών Γενών της Ελλάδος", οι οποίοι μεταξύ άλλων κάνουν λόγο για "υποβάθμιση της προσφοράς των αγωνιστών της εθνικής μας ανεξαρτησίας".

Αναλυτικά το κάλεσμά τους για διαμαρτυρία και η ανακοίνωσή τους στα social media αναφέρει: "Ο Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821 και Ιστορικών Γενών της Ελλάδος ανέλαβε θεσμική πρωτοβουλία προς τον Δήμο Νίκαιας, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην πρόθεση αντικατάστασης της ονομασίας της οδού Μάρκου Μπότσαρη με το όνομα του γνωστού καλλιτέχνη Γιώργου Μαζωνάκη".





Βάσει των όσων αναφέρονται, ο Όμιλος "παρενέβη με ιστορικά και νομικά επιχειρήματα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής ονομασίας και της τιμής που οφείλεται στον Μάρκο Μπότσαρη, μία από τις σημαντικότερες μορφές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821".

"Η παρέμβαση αποσκοπούσε στην ανάδειξη της ιστορικής βαρύτητας του ζητήματος και στην προστασία της συλλογικής μνήμης από ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην υποβάθμιση της προσφοράς των αγωνιστών της εθνικής μας ανεξαρτησίας", επισημαίνεται σχετικά.

Παράλληλα, όπως τονίζεται, "ο Όμιλος, επιδιώκοντας να διατηρήσει εποικοδομητικό χαρακτήρα στην παρέμβασή του, πρότεινε ως εναλλακτική λύση να τιμηθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης με την ονομασία μιας ανώνυμης οδού ή άλλου δημοτικού χώρου, χωρίς να θιγεί η ιστορική τιμή του Μάρκου Μπότσαρη.

Με τον τρόπο αυτό, επιχείρησε να συμβάλει σε μια δίκαιη και συναινετική αντιμετώπιση του ζητήματος, που θα επέτρεπε στον Δήμο Νίκαιας να αποδώσει την επιθυμητή τιμή στον καλλιτέχνη, διατηρώντας παράλληλα ζωντανή την ιστορική μνήμη.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έμπρακτη έκφραση του ενδιαφέροντος του Ομίλου για την προάσπιση της εθνικής μας κληρονομιάς και της ευθύνης του απέναντι στην ιστορία και στις επόμενες γενιές..

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Στους δρόμους για την ακρίβεια εργατικά σωματεία και φορείς