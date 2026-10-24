Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Κάρπαθο - Που εντοπίζεται το επίκεντρο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:41 το Σάββατο (24/10) στην Κάρπαθο.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 31 Χλμ. Β της Ολύμπου Καρπάθου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.
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