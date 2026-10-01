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GOSSIP - LIFESTYLE

Πρέλεβιτς: "Έχω καταλήξει ότι είναι καλύτερα να μην σχολιάζουμε τα σώματα των γυναικών μετά τη γέννα"

πρελεβιτς
clock 14:00 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Άννα Πρέλεβιτς μίλησε στην εκπομπή Νωρίς Νωρίς  και  αναφέρθηκε στα κιλά της εγκυμοσύνης και αποκάλυψε πως έχει πέσει και η ίδια στην παγίδα να σχολιάσει νέες μητέρες.

«Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα που μου λένε όταν με βλέπουν είναι “πού πήγαν τα κιλά;”. Το έχω κάνει κι εγώ, "τι κούκλα που είσαι, σαν να μην ήσουν έγκυος ποτέ”. Αλλά τελικά καταλήγω στο ότι καλύτερα να μην το σχολιάζουμε. Γιατί δημιουργούμε την προσδοκία στις γυναίκες ότι πρέπει γρήγορα να επανέλθουν, που δεν υπάρχει λόγος. Το σώμα μας έχει κάνει κάτι τόσο σπουδαίο», είπε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για τα δίδυμα μωράκια της;

«Σήμερα γινόμαστε έξι μηνών. Δύο κοριτσάκια ολόιδια. Δεν έχουν τίποτα διαφορετικό πέρα από την προσωπικότητά τους, που έχει πλάκα, γιατί όντως είναι καλά κορίτσια. Αυτό είναι το μόνο τους κοινό. Αλλά η μία είναι πιο σαπερδονίτσα, η άλλη είναι πιο ζεν», είπε.

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