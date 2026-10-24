Σε αναμέτρηση με την εποχή: Το βιβλίο - χρονογράφημα του δημοσιογράφου Γιάννη Σπανάκη

"Θεραπεύοντας τον αΣΤΙΓΜΑτισμό", είναι ο τίτλος του βιβλίου του δημοσιογράφου Γιάννη Σπανάκη, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις "Μύστης".

Ογδόντα πέντε χιλιάδες λέξεις, εκατό τριάντα άρθρα- χρονογραφήματα, δέκα ενότητες, 367 σελίδες, μια δεκαετία γεγονότων και πέντε αναμνήσεων, συνθέτουν το βιβλίο.

…με 130 χρονογραφήματα

σε αναμέτρηση με την εποχή

Το λογοπαίγνιο του τίτλου είναι εμφανές αλλά δεν αφορά μόνο στη στήλη της εφημερίδας «Πατρίς», Το

Στίγμα της Ημέρας, στην οποία φιλοξενήθηκε ο πυρήνας των κειμένων του βιβλίου, τη δεκαετία 2017-2026. Η μείξη της γραφής του Γιάννη Σπανάκη, που είναι δημοσιογραφική και λογοτεχνική, μετατρέπεται σε… κολλύριο για τη θεραπεία του αστιγματισμού, βάζοντας το αναγνώστη σε μια διαφορετική γωνία θέασης. Εκεί που πλέον, με καθαρή ματιά απαλλάσσεται από τις παραμορφωτικές εικόνες, που δημιουργεί η οφθαλμολογική πάθηση και κατακλύζουν την καθημερινότητά μας.

Η δομή και η αρχιτεκτονική του βιβλίου είναι τέτοιες, που σε συνδυασμό με τη χαρακτηριστική γραφή του Γιάννη Σπανάκη, απομακρύνουν το αποτέλεσμα από μια αμιγώς δημοσιογραφική δουλειά. Αυτός εξάλλου είναι και ο στόχος: το βιβλίο να έχει μια λογοτεχνική διαδρομή, αν και αναφέρεται στα γεγονότα που σημάδεψαν μια πυκνή δεκαετία και επηρέασαν τις ζωές όλων μας.

Τα 130 χρονογραφήματα του βιβλίου επελέγησαν ανάμεσα από περίπου 450 του Γιάννη Σπανάκη, με γνώμονα τη διαχρονικότητά τους και τη δυνατότητα τους να συνομιλούν με τον αναγνώστη. Ο αναγνώστης δεν καλείται να ξαναδιαβάσει άρθρα που έχουν δημοσιευτεί στην εφημερίδα. Καλείται να παρακολουθήσει την ενιαία αφήγηση, την αλληλουχία και την αισθητική του δημοσιογράφου, με μια χρονική απόσταση ασφαλείας και από μια νέα οπτική γωνία, που τον οδηγεί στην αναζήτηση της αλήθειας μέσα από ατραπούς.

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Ο Γιάννης Σπανάκης επιστρατεύει το χιούμορ, την οξυδέρκεια, την ειρωνεία, την αποδόμηση, το σκωπτικό ύφος και το δεικτικό τρόπο, ως απάντηση στην αλαζονεία και την ξεδιαντροπιά της εξουσίας. Ξεχωριστή θέση στα κείμενά του έχουν οι στίχοι των τραγουδιών, που γίνονται… πρόζα σε πολλά άρθρα του και αφομοιώνονται με τρόπο παιγνιώδη στα πεζογραφήματά του. Επειδή τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια…

Η συνέχεια επί του βιβλίου!

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