Εκτοξευτήρας νερού "εκσφενδόνισε" νεαρή διαδηλώτρια - Η στιγμή που σωριάζεται στο έδαφος

Μια νεαρή γυναίκα με κόκκινα ρούχα και μια τσάντα στο χέρι βρίσκεται απέναντι από αστυνομικό όχημα με εκτοξευτήρα νερού. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μια ισχυρή ριπή την ανατρέπει και την ρίχνει με ορμή στο οδόστρωμα.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στην Μπολόνια της βόρειας Ιταλίας, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων που συνοδεύτηκαν από συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και ομάδων διαδηλωτών.

Η στιγμή που χάνει την ισορροπία της και σωριάζεται στο έδαφος

Στο βίντεο, η γυναίκα εμφανίζεται να περπατά κοντά στην πρώτη γραμμή των συγκεντρωμένων, φορώντας έντονα κόκκινα ρούχα και κρατώντας μια τσάντα. Ξαφνικά, δέχεται απευθείας ριπή από αστυνομικό εκτοξευτήρα νερού υψηλής πίεσης.

Η δύναμη του νερού την κάνει να χάσει την ισορροπία της και να πέσει στο έδαφος. Οι εικόνες αποτυπώνουν την ένταση που επικράτησε κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά της ούτε για το αν τραυματίστηκε από την πτώση.

Δείτε το βίντεο:

Italian police use a water cannon against a young girl dressed in red who had joined a group of far-left rioters in Bologna. The water cannon sent her flying https://t.co/OdzEgWY9lH — Visegrád 24 (@visegrad24) October 21, 2026

Κοινωνική δυσαρέσκεια και κινητοποιήσεις

Οι διαδηλώσεις στην Ιταλία πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας, με το αυξημένο κόστος ζωής, τις τιμές των κατοικιών και τη στασιμότητα των μισθών να βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι κινητοποιήσεις συνδέθηκαν με το ευρύτερο κύμα αναταραχών που είχε προηγηθεί στη γειτονική Γαλλία, όπου οι συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών οδήγησαν σε χιλιάδες συλλήψεις.

Επεισόδια σε πόλεις της βόρειας Ιταλίας

Επεισόδια αναφέρθηκαν σε αρκετές πόλεις του ιταλικού βορρά, μεταξύ των οποίων το Μιλάνο, η Μπολόνια, η Μπρέσια, το Μπέργκαμο και το Τορίνο. Στο Μιλάνο, εκατοντάδες κουκουλοφόροι προκάλεσαν καταστροφές στο κέντρο της πόλης, σπάζοντας βιτρίνες καταστημάτων και βάζοντας φωτιά σε κάδους απορριμμάτων. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού, επιχειρώντας να διαλύσουν τις ομάδες που συμμετείχαν στα επεισόδια.

Milan now Chaos Riots Fires No sign of police https://t.co/SWy8nlEfgJ https://t.co/maUS3etm3y — Debi Evans (@DebiEvansMatron) October 18, 2026

Η αντίδραση της Τζόρτζια Μελόνι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε τα βίαια επεισόδια και τις καταστροφές περιουσιών, καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Ζήτησε από τους πολιτικούς της αντιπάλους να καταδικάσουν απερίφραστα τις βίαιες ενέργειες, την ώρα που η κοινωνική δυσαρέσκεια και η πολιτική αντιπαράθεση κλιμακώνονται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Οι κώδικες για τα στημένα, η στρατολόγηση διαιτητών και ο «γραμμάριος»

Ηράκλειο: Καταγγελία για επίθεση σε 14χρονη μαθήτρια – Τέσσερις συλλήψεις ανηλίκων

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κυπρου: Πάει για το 2028 η επανεκκίνηση – Πού ελλοχεύει κίνδυνος εθνικής υποχώρησης