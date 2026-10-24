Κένυα: Αγνοούμενοι έπειτα από κατάρρευση πολυώροφου κτιρίου (βίντεο)

Ένα νέο σοβαρό δυστύχημα συγκλονίζει την πρωτεύουσα της Κένυας, Ναϊρόμπι. Πολυώροφη οικοδομή κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος το απόγευμα της Παρασκευής (τοπική ώρα), κινητοποιώντας τις αρχές διάσωσης που δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό ανθρώπων που παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια, εν μέσω σοβαρών ερωτημάτων για την τήρηση των κανονισμών δόμησης.

Επιχείρηση διάσωσης

Συγκλονιστικά βίντεο αποτυπώνουν τη στιγμή που το ισόγειο ενός κτιρίου, το οποίο εκτιμάται ότι διέθετε 16 ή 18 ορόφους, υποχωρεί, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η ολοκληρωτική κατάρρευση ολόκληρης της κατασκευής και να υψωθεί ένα πυκνό σύννεφο σκόνης στους γύρω δρόμους.

🔴KENYA 🇰🇪| An 18-story building under construction collapsed this Friday, Oct. 23, in Eastleigh, a commercial and residential neighborhood in the capital, #Nairobi. Dozens of people are trapped inside. Rescue teams, the police, and the military are searching through the rubble. https://t.co/mMEfJFNy8u — Nanana365 (@nanana365media) October 23, 2026

Όπως μεταδίδει το BBC, το κτίριο βρισκόταν υπό κατασκευή στην περιοχή Ίστλι του Ναϊρόμπι, ενώ πλάνα από το σημείο δείχνουν τις τσιμεντένιες πλάκες να έχουν σωρευτεί η μία πάνω στην άλλη και τα σωστικά συνεργεία να κόβουν μεταλλικά στοιχεία με τροχούς προκειμένου να προσεγγίσουν τυχόν εγκλωβισμένους.

Δεκάδες εργάτες δούλευαν στους επάνω ορόφους όταν σημειώθηκε η κατάρρευση, ωστόσο κατάφεραν βγουν έξω σχεδόν αλώβητοι.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του υπουργείου Εσωτερικών, Κιπτσούμπα Μουρκόμεν, οι 66 από τους 67 εργάτες κατασκευών που βρίσκονταν στο κτίριο κατά τη στιγμή του δυστυχήματος κατάφεραν να βγουν έξω χωρίς να πάθουν τίποτα, ενώ ο ένας υπέστη τραυματισμούς που δεν απειλούν τη ζωή του.

Several people are feared trapped after a building under construction collapsed along 9th Street in Eastleigh, Nairobi. Emergency responders rushed to the scene amid fears that people may be trapped beneath the rubble. https://t.co/tcTILVIrPB — Classic 105 Kenya (@Classic105Kenya) October 23, 2026

Οι επτά αγνοούμενοι πιστεύεται ότι βρίσκονταν σε καταστήματα που είχαν ήδη ανοίξει στο ισόγειο του κτιρίου, παρά το γεγονός ότι η κατασκευή ήταν ακόμη σε εξέλιξη και γύρω από το κτίριο υπήρχαν ακόμη σκαλωσιές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Nation, οι έρευνες διάσωσης δυσκολεύονται ιδιαίτερα λόγω των φόβων ότι η χρήση εκσκαπτικών μηχανημάτων μπορεί να περιορίσει την παροχή αέρα, γεγονός που ανάγκασε τα σωστικά συνεργεία να σταματήσουν τη χρήση τους.

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