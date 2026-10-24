Το μυστικό για την πιο γευστική κατσικομακαρονάδα που έχετε δοκιμάσει ποτέ! (βίντεο)

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Ο Βαγγέλης Δρίσκας ετοιμάζει μια παραδοσιακή κατσικομακαρονάδα με τρυφερό κατσικίσιο κρέας, χοντρό μακαρόνι και πλούσια, αρωματική σάλτσα ντομάτας.

Μια αυθεντική συνταγή με μεσογειακά αρώματα και γεμάτη γεύση, που αναδεικνύει την ελληνική μαγειρική παράδοση και προσφέρει ένα χορταστικό πιάτο για το οικογενειακό τραπέζι.

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