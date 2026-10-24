ΣΑΒ.24 Οκτ 2026 16:57
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΣΠΙΤΙ

Το μυστικό για την πιο γευστική κατσικομακαρονάδα που έχετε δοκιμάσει ποτέ! (βίντεο)

μακαροναδα με κατσικι
clock 16:45 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Βαγγέλης Δρίσκας ετοιμάζει μια παραδοσιακή κατσικομακαρονάδα με τρυφερό κατσικίσιο κρέας, χοντρό μακαρόνι και πλούσια, αρωματική σάλτσα ντομάτας.

Μια αυθεντική συνταγή με μεσογειακά αρώματα και γεμάτη γεύση, που αναδεικνύει την ελληνική μαγειρική παράδοση και προσφέρει ένα χορταστικό πιάτο για το οικογενειακό τραπέζι.

Δείτε το βίντεο:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αλβανία: Επεισόδια στη βουλή μεταξύ βουλευτών της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης (βίντεο)

Εκτός ελέγχου η κοινωνική οργή: Φλέγονται τα Τίρανα, αψήφησαν την απαγόρευση κυκλοφορίας στη Λυών

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μακαρόνια κατσίκι Συνταγή
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis