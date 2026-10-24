Τσίπρας για Γκράβα: Η κυβέρνηση κρύβεται και αδυνατεί να αναλάβει τις ευθύνες της

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, με παρέμβασή του για την υπόθεση της οσμής αερίου που κρατά κλειστό εδώ και τρεις εβδομάδες το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καταγγέλλει ελλείψεις στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων και απαξίωση του δημόσιου σχολείου από την κυβέρνηση.



Σε ανάρτησή του, ο πρώην πρωθυπουργός ασκεί κριτική στην κυβέρνηση της ΝΔ για τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ζητώντας παράλληλα να ενταθούν οι έρευνες, να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος και να επιστρέψουν με ασφάλεια οι μαθητές στις αίθουσες.

Η ανάρτηση του Αλ. Τσίπρα



«Εδώ και τρεις εβδομάδες, μια οσμή αερίου διατηρεί κλειστό το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Οι μέχρι τώρα έρευνες παραμένουν άκαρπες ως προς την αιτία της οσμής, όμως είναι πολύ αποκαλυπτικές για μια σειρά από άλλα, εξίσου σοβαρά, ζητήματα.

Σημαντικότατες ελλείψεις στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων οι οποίες ήρθαν να προστεθούν στην πολιτική απαξίωσης του δημόσιου σχολείου από μία κυβέρνηση η οποία κρύβεται και αδυνατεί να αναλάβει τις ευθύνες πετώντας το μπαλάκι όπου τη βολεύει.

Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είχε στα χέρια της τα 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μπόρεσε να δώσει πολλά από αυτά σε κολλητούς και απευθείας αναθέσεις, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει τίποτα για τον εκσυγχρονισμό και την ανθεκτικότητα υποδομών όπως τα σχολεία.

Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Οι έρευνες των αρμόδιων φορέων πρέπει να ενταθούν, να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να γυρίσουν πίσω με ασφάλεια στις αίθουσες οι μαθητές».

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