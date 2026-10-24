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Τούνη: Στο Παρίσι με τον γιο της

τουνη
clock 15:00 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ιωάννα Τούνη  έχει επεκτείνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, ανοίγοντας κατάστημα με κρουασάν στο Παρίσι. Η ίδια βρέθηκε στην πόλη του Φωτός μαζί με τον γιο της, Πάρη.

Μαμά και γιος πόζαραν χαμογελαστοί με φόντο τον Πύργο του Άιφελ, επιλέγοντας μάλιστα ασορτί εμφανίσεις με τζιν ρούχα.

«Το Παρίσι έχει κλέψει την καρδιά μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

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