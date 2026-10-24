Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πανηγυρίζει για το εικονικό success story ενώ αυξήθηκαν τα κόκκινα δάνεια

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Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε με δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς το Σάββατο 24/10. Συγκεκριμένα, όπως τόνισε «1,7 δισ. αυξήθηκαν τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες το πρώτο εξάμηνο του 2026 και η κυβέρνηση Μητσοτάκη πανηγυρίζει για το εικονικό success story που μόνο η ίδια βλέπει.

Αναλυτικά η δήλωση Κώστα Τσουκαλά, Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

1,7 δισ. αυξήθηκαν τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες το πρώτο εξάμηνο του 2026 και η κυβέρνηση Μητσοτάκη πανηγυρίζει για το εικονικό success story που μόνο η ίδια βλέπει.

Η δημιουργία νέας γενιάς κόκκινων δανείων ύψους 1,7 δισ. ευρώ οδήγησε σε άνοδο του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) που έχουν οι τράπεζες στα 6,2 δισ. ευρώ, με την ΤτΕ να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου όσο «οι πρόσφατες αυξήσεις των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ θα αποτυπώνονται στο επίπεδο των εγχώριων επιτοκίων».

Όπως αναφέρει η ΤτΕ, τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 14% σε σχέση με το τέλος του 2025, με άνοδο 14,6% στα στεγαστικά και 11,7% στα καταναλωτικά δάνεια. 11,2% αυξήθηκαν τα δάνεια των επαγγελματιών και των μικρών επιχειρήσεων.

Τα νοικοκυριά, οι μισθωτοί και οι μικρομεσαίοι είναι τα γνωστά θύματα της πολιτικής της κυβέρνησης και στον τομέα των νέων κόκκινων δανείων .

Η Νέα Δημοκρατία έχει αποτύχει στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Μόνο η πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί ένα άλλο πιο ασφαλές μέλλον.

Με την προστασία της πρώτης κατοικίας, τη θέσπιση δικαιώματος προαίρεσης πριν την πώληση των δανείων στα funds και την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Αλλά κυρίως με μια πολιτική που θα προστατεύει το εισόδημα και δεν θα αφήνει ανεξέλεγκτη την αύξηση του κόστους ζωής να οδηγεί σε υπερχρέωση νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

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