ΣΑΒ.24 Οκτ 2026 14:19
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Σε σοβαρή κατάσταση ο αντιδήμαρχος Πειραιά Γιάννης Βοϊδονικόλας - Αυτοτραυματίστηκε με πιστόλι

Βοϊδονικόλας
clock 12:08 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο αντιδήμαρχος Πειραιά Γιάννης Βοϊδονικόλας, που αυτοπυροβολήθηκε στο αριστερό του πόδι στις 2:45 τα ξημερώματα, ενώ βρισκόταν σε μεζεδοπωλείο της πολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Βοϊδονικόλας, που είναι επικεφαλής της  Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟΔΕΠ)  αυτοτραυματίστηκε κατά λάθος με πιστόλι στον προσαγωγό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στη μηριαία αρτηρία και να χάσει πολύ αίμα.

Αρχικά, μεταφέρθηκε στο Τζάνειο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διασωληνώθηκε και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου χειρουργήθηκε. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται η επιστροφή του του στη ΜΕΘ του Τζανείου, για να συνεχιστεί η νοσηλεία του.

Στο σημείο του περιστατικού εντοπίστηκαν ένας κάλυκας και μία βολίδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Οι κώδικες για τα στημένα, η στρατολόγηση διαιτητών και ο «γραμμάριος»

Ηράκλειο: Καταγγελία για επίθεση σε 14χρονη μαθήτρια – Τέσσερις συλλήψεις ανηλίκων

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κυπρου: Πάει για το 2028 η επανεκκίνηση – Πού ελλοχεύει κίνδυνος εθνικής υποχώρησης

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πειραιάς Αντιδημαρχος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis