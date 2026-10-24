Τυφώνας Τσάμπι: Ένας νεκρός και πάνω από 500 τραυματίες στην Ταϊβάν -56.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 500 και πλέον τραυματίστηκαν από το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα Τσάμπι, που πλέον κατευθύνεται προς την Κίνα και την Ιαπωνία.

Πάνω από 56.000 νοικοκυριά στην Ταϊβάν παραμένουν χωρίς ρεύμα ενώ πάνω από 5.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις εστίες τους. Δένδρα ξεριζώθηκαν, γραμμές του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού κόπηκαν και καταγράφτηκαν σύντομες πλημμύρες.

Εξασθένησαν οι άνεμοι του τυφώνα

Ο Τσάμπι είχε χαρακτηριστεί για σύντομο χρονικό διάστημα υπερτυφώνας, όταν βρισκόταν πάνω από τον ωκεανό, με τους ανέμους να φτάνουν ακόμη και τα 300 χιλιόμετρα την ώρα. Στη συνέχεια, ωστόσο, εξασθένησε.

Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο προειδοποιητικό δελτίο του Κοινού Κέντρου Προειδοποίησης Τυφώνων, οι άνεμοι του φτάνουν πλέον τα 176 χιλιόμετρα την ώρα. Ο τυφώνας βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα ανατολικά της Ταϊβάν.

BREAKING: Typhoon Champi leaves 1 dead, 94 injured in Taiwan. Over 77,000 homes lost power, with 19,029 still dark as of 2 PM. Nearly 1,000 flights cancelled; 1,286 evacuated. Waves up to 8 meters batter Taitung coast. https://t.co/5sEOKGs5LZ — HINT News (@9415st) October 23, 2026

Προβλήματα στις μετακινήσεις στην Κίνα και την Ιαπωνία

Στην Κίνα, ανεστάλησαν αρκετές σιδηροδρομικές συνδέσεις, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις κατοικίες τους στη Σαγκάη.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης προειδοποίησαν για ισχυρές έως καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις σε περιοχές των επαρχιών Τζιανγκσού και Τζετζιάνγκ, καθώς και στη Σαγκάη και σε άλλες περιοχές.

Στην Ιαπωνία, δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν σε διάφορες περιοχές, κυρίως στον νομό Οκινάουα. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας του τυφώνα.

▶️ DE NO CREER | 🌊😳 ⛈️ Gigantescas olas azotan las costas de Taiwán debido al avance del tifón Champi. Las autoridades ya reportaron un fallecido y miles de evacuados a raíz del fenómeno. 🌀 https://t.co/vHrRqGgOJD — Delpy Live (@delpylive) October 23, 2026

Έντονη περίοδος ακραίων καιρικών φαινομένων στον Ειρηνικό

Ο Τσάμπι προστίθεται στη σειρά τυφώνων που πλήττουν τον Ειρηνικό κατά τη φετινή ιδιαίτερα έντονη περίοδο ακραίων καιρικών φαινομένων.

Τα φαινόμενα αποδίδονται, σύμφωνα με το αρχικό δημοσίευμα, στο Ελ Νίνιο, ενώ τα ύδατα του ωκεανού κοντά στον Ισημερινό παρουσιάζουν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες, σύμφωνα με επιστήμονες, δεν έχουν προηγούμενο.

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