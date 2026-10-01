Τι θα φάμε σήμερα; Πατατοσαλάτα με αυγό και παξιμάδι

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ΥΛΙΚΑ



5 μέτριες πατάτες, πλυμένες

4 αυγά

2 μέτριες ντομάτες

1 μέτριο αγγούρι

1 μικρό κρεμμύδι

70 γρ. ελιές

160 γρ. κρίθινα παξιμάδια

60 ml ε.π. ελαιόλαδο

½ λεμόνι, τον χυμό

ρίγανη, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ



ΒΗΜΑ 1



Βάζουμε τις πατάτες με τη φλούδα τους σε μια κατσαρόλα με κρύο νερό και λίγο αλάτι και τις βράζουμε για περίπου 25' από τη στιγμή που θα πάρουν βράση, μέχρι να μαλακώσουν αλλά να μη διαλύονται. Τις στραγγίζουμε και τις αφήνουμε για λίγα λεπτά να κρυώσουν.

ΒΗΜΑ 2



Βράζουμε τα αυγά σφιχτά, για 8' - 10' από τη στιγμή που θα αρχίσει ο βρασμός. Τα κρυώνουμε σε νερό και τα ξεφλουδίζουμε.

ΒΗΜΑ 3



Καθαρίζουμε τις πατάτες όσο είναι ακόμη χλιαρές και τις κόβουμε σε χοντρά ομοιόμορφα κομμάτια. Πλένουμε τις ντομάτες και το αγγούρι και τα κόβουμε σε κομμάτια. Καθαρίζουμε το κρεμμύδι και το κόβουμε σε λεπτές φέτες.

ΒΗΜΑ 4



Βάζουμε τις πατάτες σε ένα μεγάλο μπολ και προσθέτουμε τις ντομάτες, το αγγούρι, το κρεμμύδι και τις ελιές.

ΒΗΜΑ 5



Σε ένα μικρό μπολ ανακατεύουμε το ελαιόλαδο με τον χυμό λεμονιού, ρίγανη, αλάτι και πιπέρι.

ΒΗΜΑ 6



Περιχύνουμε την πατατοσαλάτα με το dressing και ανακατεύουμε απαλά. Κόβουμε τα βραστά αυγά στα τέσσερα και τα τοποθετούμε πάνω στη σαλάτα. Σπάμε τα παξιμάδια σε κομμάτια, τα προσθέτουμε και σερβίρουμε.

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