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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Το βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok για τη στεγαστική κρίση

Νίκος Ανδρουλάκης
clock 09:41 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης παρουσιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. 

Φέρνοντας το παράδειγμα ενός κτηρίου του Δημοσίου που προτιμήθηκε να χρησιμοποιηθεί επενδυτικά, αντί να αξιοποιηθεί για κοινωνικές κατοικίες, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ξεδιπλώνει σειρά παρεμβάσεων  για αύξηση της προσφοράς ακινήτων με:

-Κοινωνικές κατοικίες 

-Κίνητρα στους ιδιώτες για άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων

-Κατάργηση της golden visa 

-Περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση σε κορεσμένες περιοχές 

-Πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων 

@nikos.androulakis

Τι σχέση έχει ένα κτίριο στην Ομόνοια με το ενοίκιό σου; Μεγαλύτερη απ' όση φαντάζεσαι. Η στεγαστική κρίση έχει λύσεις. Αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση.

♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis

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