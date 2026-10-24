Το βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok για τη στεγαστική κρίση

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Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης παρουσιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα.

Φέρνοντας το παράδειγμα ενός κτηρίου του Δημοσίου που προτιμήθηκε να χρησιμοποιηθεί επενδυτικά, αντί να αξιοποιηθεί για κοινωνικές κατοικίες, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ξεδιπλώνει σειρά παρεμβάσεων για αύξηση της προσφοράς ακινήτων με:

-Κοινωνικές κατοικίες



-Κίνητρα στους ιδιώτες για άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων



-Κατάργηση της golden visa



-Περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση σε κορεσμένες περιοχές



-Πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων

@nikos.androulakis Τι σχέση έχει ένα κτίριο στην Ομόνοια με το ενοίκιό σου; Μεγαλύτερη απ' όση φαντάζεσαι. Η στεγαστική κρίση έχει λύσεις. Αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. ♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis

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