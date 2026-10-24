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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Συνελήφθη και ο 4ος της παρέας για το οπαδικό επεισόδιο

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clock 09:33 | 24/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τέσσερις είναι πλέον οι συλληφθέντες για την επίθεση σε βάρος 47χρονου στο Ρέθυμνο, καθώς χθες συνελήφθη και ο 28χρονος που αναζητούνταν από την Αστυνομία για την υπόθεση και ο οποίος φέρεται να φορούσε προστατευτικό κράνος. 

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, όταν οι τέσσερις άνδρες φέρονται να επιτέθηκαν στον 47χρονο και να του αφαίρεσαν σακίδιο που περιείχε πανό με διακριτικά αθλητικού συλλόγου. Η υπόθεση διερευνάται και υπό το πρίσμα της οπαδικής βίας.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας επιχείρησε να παρέμβει για να βοηθήσει το θύμα, όμως τραυματίστηκε ελαφρά από έναν από τους εμπλεκόμενους, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη.

Οι τρεις πρώτοι συλληφθέντες είναι ηλικίας 21, 25 και 27 ετών, ενώ ο τέταρτος είναι 28 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, πρόκληση σωματικών βλαβών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητικής βίας.

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